Puig y Aragonés: La violencia homófoba no cabe en la Comunidad Valenciana ni en Cataluña

Valencia, 8 sep (EFE).- Los presidentes de los gobiernos valenciano y catalán, Ximo Puig y Pere Aragonés, respectivamente, han condenado este miércoles la violencia homófoba, que no tiene cabida en los proyectos de futuro ni de la Comunitat Valenciana ni de Cataluña.

Así se han pronunciado ambos tras reunirse en Valencia para establecer alianzas entre ambos territorios, tras conocerse una agresión a un joven trans en esta ciudad y otros recientes hechos de carácter homófobo.

Puig ha expuesto la sensación de tristeza de ambos dirigentes por todas las manifestaciones de violencia homófoba y ha asegurado que la Comunitat Valenciana es "una tierra diversa, basada en el respeto, la inclusión y la solidaridad que no quiere saber nada de estas acciones violentas que entorpecen la normal convivencia".

Asimismo, ha enviado su apoyo y aliento a aquellas personas que "ven rota" su libertad por "los que no tienen ningún respeto por la vida de los demás".

Aragonés, por su parte, también ha condenado todas las actitudes discriminatorias hacia todos los colectivos, como la LGTBIfobia o el racismo, y ha abogado por combatirlas desde todos los frentes.

Ha insistido en que es responsabilidad de las fuerzas políticas no colaborar minimizando los casos graves que se han producido de "ataque al diferente" porque cuando "atacan el derecho de una persona, se ataca el del conjunto".

Para Ximo Puig, no hay automatismo entre la propagación de ideas y sus consecuencias, ha dicho al ser preguntado por Vox, pero ha advertido de que la neutralidad en este ámbito no puede existir y cuando se hace "un discurso beligerante contra los inmigrantes o contra la diferencia o la manera de ser de cada uno, nadie puede pensar que después esas ideas no van a producir monstruos".