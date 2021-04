Puig celebra los seis años de "estabilidad" del Botànic y reivindica el socialismo como "garantía de soluciones"

Defiende el "progreso" frente a comunidades cuyas élites "viven fuera de la realidad" y donde "el cinismo escribe el diario oficial"

El 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha celebrado los seis años de "estabilidad" del gobierno del Botànic, que ha convertido a la Comunidad Valenciana en "referencia autonómica", y ha reivindicado el socialismo como "garantía de soluciones, eficiencia y 'trellat' frente al enfrentamiento y el ruido".

Así lo ha afirmado el 'president' durante su intervención en el Comité Nacional del PSPV-PSOE, que se ha celebrado de manera telemática, y en la que ha destacado "la superación de la pandemia, la reactivación económica y del empleo y la protección social de las familias" como "la causa común que debe unir a todos los demócratas".

Puig se ha preguntado "qué hubiera pasado en esta emergencia sanitaria" por la Covid "si hubiéramos vivido la Generalitat de hace seis años", que dejó "una sanidad debilitada por la derecha y el arrinconamiento de las políticas sociales a los más vulnerables". "Solo hay que hacer memoria y mantenerla para saber cómo el PP dejó la Comunidad", ha incidido.

"Solo hay que mirar a otras comunidades autónomas que están permanentemente de moda, donde las élites viven fuera de la realidad y el cinismo escribe el diario oficial", ha apuntado Puig, que a censurado a quienes "acusan de mantenidos a personas que han de recurrir a ayudas" para subsistir.

El jefe del Consell ha puesto en valor la "estabilidad" en los seis años del Botànic en la Comunidad Valenciana frente a los "grandes motores de Cataluña y Madrid", que están "inmersas en una turbulencia excepcional y en campaña electoral permanente".

En este sentido, ha defendido que un gobierno de coalición "nunca puede generar dificultades o condicionar los intereses de los valencianos" y ha apostado por la "cohesión". "En la Comunidad hemos hecho los deberes, no tenemos tiempo que perder", ha destacado.

"REFERENCIA PARA LOS GOBIERNOS DE PROGRESO"

"Hace dos años, después de 28 años de victorias conservadoras, el pueblo valenciano nos otorgó a los socialistas la confianza para liderar el Gobierno", ha destacado Puig, que ha remarcado que desde ese momento, el PSPV-PSOE "ha ganado cinco elecciones en la Comunidad Valenciana y ha convertido esta tierra en la referencia para los gobiernos de progreso".

Así, ha añadido que "seis años de gobierno compartido se han convertido en seis años de estabilidad, que da certezas y seguridades en un tiempo extraordinario", y ha denunciado la actitud de los que ha tildado de "trumpistas ibéricos". "Es muy irresponsable jugar con la política en momentos de emergencia", ha añadido.

En esta línea, ha llamado a dar un "giro copernicano" para "dejar de mirarse a sí mismos y mirar por la sociedad" porque "esa es la esencia de la política". "Es necesario que acaben ya en España los tics de antipolítica, de ruido estéril y de política-plató", ha subrayado el secretario general del PSPV-PSOE, que ha indicado que "nunca se ha silenciado el ruido con más ruido".

"Necesitamos silencio para trabajar", ha afirmado el 'president', que ha apostado por "un nuevo contrato social valenciano basado en la eficiencia". "Ahora más que nunca, la principal obligación de cualquier servidor público es aportar soluciones, y eso es lo que estamos haciendo los y las socialistas", ha reivindicado.

"Eso son soluciones: lo que no soluciona nada es el bloqueo de las ayudas del Plan Resistir por motivos partidistas", ha manifestado, y ha destacado que, "mientras las diputaciones de Valencia y Castellón han abonado su parte de las ayudas, otra Diputación no lo ha hecho, mientras comete un flagrante atraco en contra del Pacto Antitransfuguismo e intenta reavivar guerras del agua estériles". Al respecto, ha acusado al presidente de la Diputación de Alicante y del PP de esta provincia, Carlos Mazón, de "estar más preocupado en otras cosas y no en las ayudas".

"LEALTAD NUNCA ENTENDIDA COMO SUMISIÓN"

Por otro lado, ha puesto en valor la "lealtad" de los socialistas, "nunca entendida como sumisión, sino a nuestra tierra y nuestra gente". "La financiación justa ha sido la principal reivindicación, aunque no nos ha impedido avanzar, ya que se ha compensado la infrafinanciación con un trato especial en elementos fundamentales, como el 10% de inversión en los PGE, el Fondo React-EU, el fondo Covid o las ayudas a autónomos y empresas", ha declarado, al tiempo que ha remarcado: "Que nadie se equivoque, hemos avanzado considerablemente".

"La lealtad con los valencianos guía nuestra reivindicación, que continúa intacta, pero hemos conseguido que el Estado compense la infrafinanciación discriminatoria", ha declarado, al tiempo que ha considerado que "ese es el resultado de la lealtad útil".

A ello ha sumado la "lealtad con la tierra" que "se ha demostrado con firmeza y con acciones en la defensa del trasvase Tajo-Segura" y ha lanzado un aviso a los "irresponsables": "Quien trate de mezclar agua y tierra acabará sacando barro, que trae hundimientos".

"El trasvase es absolutamente irrenunciable para la Generalitat y para los socialistas valencianos, ni el Consell ni el partido dudarán en hacer todo lo necesario para defender un principio inamovible: que el agua debe ser para quien la necesita, pero sin política líquida de tuit y soflama, sino con trabajo y gestión", ha garantizado.

Así, ha defendido la labor del PSPV-PSOE como "el partido de las mayorías, la casa grande en la que todos caben". "Somos el partido que más se parece a la sociedad porque siempre hemos querido trascender las barreras partidistas", ha defendido, al tiempo que ha llamado a "ampliar y reforzar esas mayorías con tres banderas: la responsabilidad, el pacto y la gestión". "Cada uno de nosotros, desde nuestra responsabilidad, estamos llamados al momento más importante de nuestra tarea como servidores públicos", ha concluido.