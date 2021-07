Puig centrará la Conferencia de Presidentes en los fondos europeos y espera que no sea "un campo de batalla partidista"

Planteará que haya pertes autonómicos y pondrá sobre la mesa la reforma del modelo de financiación

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado que acudirá este viernes a la Conferencia de Presidentes Autonómicos con el foco puesto en el reparto de fondos europeos, para pedir que haya "pertes autonómicos", aunque también defenderá "que no se puede aplazar más el debate" de la reforma del modelo de financiación.

Además, ha recordado que se trata de una "reunión de presidentes, no de partidos", por lo que espera que no se convierta en "un campo de batalla partidista".

Así se ha pronunciado en declaraciones remitidas a los medios en las que ha adelantado en que consistirá su participación en la XXIV Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, que se celebra este viernes en Salamanca.

Ximo Puig ha subrayado que el "objetivo general" del cónclave es "coordinar y cooperar" en la "agenda común" de la superación de la pandemia y "la reactivación económica y social gracias a los fondos europeos".

"Nosotros lo que queremos, como Comunidad Valenciana, es participar claramente en todo lo que es la asignación de los fondos europeos, para ayudar a la modernización de la Comunidad", ha señalado, antes de referirse a la "década de oportunidades" que se prensenta, en la que debe abordar la transición ecológica y digital.

PERTES AUTONÓMICOS

Sobre objetivos concretos, Ximo Puig pedirá que haya proyectos de carácter transversal o pertes de carácter aurtonómico que aspiren a los fondos europeos, de forma que "todos los sectores de la economía y las empresas, en nuestro caso muchas pequeñas y medias, puedan participar también en los fondos", porque "la digitalización o la sostenibilidad tiene que llegar hasta la última parte del territorio y a todas las empresas", ha defendido.

Respecto a las críticas a la agenda de la conferencia, ha señalado que cree que esta es "potente" porque se hablará "de cómo funcionan en estos momentos todos los espacios derivados de la pandemia", como la vacunación. Precisamente en el ámbito sanitario, Puig ha anunciado que va a "proponer una actuación respecto a la salud mental y la covid persistente".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Preguntado por las peticiones para que se aborde la financiación autonómica durante el cónclave, Ximo Puig ha recalcado que "para los valencianos la financiación autonómica es una cuestión fundamental y prioritaria" y que también planteará este viernes que su debate "no se puede aplazar más".

En ese sentido, opina que tampoco se pueden aplazar "cuetiones derivadas con la situación de centralismo en nuestro país", que "tiene que superarse", porque "en estos momentos hay una diferencia de renta muy importante en España" y "hay que buscar soluciones para que finalmente la igualdad de todos los españoles se garantice".

"NO ES UNA REUNIÓN DE PARTIDOS"

Por otro lado, el 'president' también se ha referido a la reunión del líder nacional del PP, Pablo Casado, con los presidentes autonómicos del partido. Puig ha recordado que "la reunión es de presidentes autonómicos, no de partidos" y ha criticado que el PP y Casado "no entienden a veces que una Conferencia de Presidentes no va en absoluto de confrontaciones políticas partidistas" sino de que cada territorio "aporte al conjunto del país soluciones". "Lo que no puede ser es un campo de batalla partidista, que es lo que quiere el PP desgraciadamente".

De este modo, ha afirmado que la conferencia es un "mecanismo federalizante" y se debe "institucionalizar", aunque "se pueda mejorar mucho la preparación y su dinámica", una idea que también hace extensible a las mesas sectoriales.

"NO SE PUEDE VIVIR DE AUTOSATISFACCIÓN"

Por otra parte, preguntado por el balance de curso ofrecido este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Puig lo ha calificado de "completo" y ha destacado que "se ha producido un cumplimiento importante de lo que se había previsto".

No obstante, ha opinado que "no se puede vivir de la autosatisfacción" porque "quedan muchos retos", el primero superar la pandemia. Y al respecto, ha valorado que "en estos años el Gobierno de España ha actuado apoyando financieramente a las comunidades, como nunca antes había hecho en anteriores crisis", con 17.000 millones el primer año y 13.000 el segundo.

"En cualquier caso, no es un momento de autosatisfacción, es momento de mirar adelante y ser capaces de apretar el acelerador para superar la pandemia s través de la vacunación y, sobre todo, no perder los fondos europeos", ha insistido.