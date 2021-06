Puig defiende un concierto económico en todo el "ámbito autonómico": "lo que no se puede es generalizar la desigualdad"

Insta a Cataluña a sentarse en la mesa multilateral para negociar la financiación autonómica, en la Conferencia de Presidentes y en el CPFF

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha defendido hoy un concierto económico en todo el "ámbito autonómico" y advierte de que lo que no se puede hacer es "generalizar la desigualdad".

Así se ha pronunciado Puig en una entrevista en Onda Cero donde ha afirmado que le gustaría que "Cataluña estuviera sentada en la mesa multilateral sobre el modelo de financiación (autonómica) y que esté en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes".

A este respecto ha afirmado, sobre una posible expansión del concierto económico, que si "el modelo de financiación futuro pasa por traer el Concierto a todo el ámbito autonómico, perfecto, lo que no se puede es generalizar la desigualdad".

El presidente valenciano también ha afirmado que los indultos a los políticos presos por el 'procés' catalán "no van a solucionar nada de manera inmediata, pero es un mensaje positivo para la sociedad catalana".

Puig ha apostado por tener "lealtad y confianza en el gobierno", y ha incidido en que él defendió la postura que le trasmitió el Ejecutivo de Rajoy ante el Comité de las Regiones pese a no estar de acuerdo.

VE LOS INDULTOS DE UTILIDAD PÚBLICA PARA FAVORECER EL ENCUENTRO

Respecto a los presos, el dirigente valenciano ha incidido en que llevan "un tiempo en la cárcel y hay que actuar por utilidad pública", por lo que se ha posicionado a favor de los indultos "si esto favorece un encuentro para este desencuentro".

"Otras vías de respuesta ya sabemos dónde nos han conducido. La foto de pasado mañana no es la mejor vía para el reencuentro", ha agregado en referencia a la concentración que se celebrará el domingo en la Plaza de Colón, convocada por una plataforma cívica pero a la que han confirmado su asistencia los líderes de PP, VOX y Ciudadanos.

En este sentido, ha considerado que "se ha visto que, frente a una actuación, hay un resultado" y ha agregado que "si alguien incumple el estado de derecho, hay que castigarlo: el espacio de la justicia hay que garantizarlo, pero ahora toca el espacio de la política".

NO VE A PUIGDEMONT EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN: ES ENTRE GOBIERNOS

Puig ha recordado que "ha habido pena y cumplimiento de la pena". "No critico las sentencias, pero esto es una gracia del gobierno para facilitar situaciones de reencuentro", ha agregado.

En este sentido, ha incidido en que el diálogo "no está condicionado" a los indultos, pero sirven para "facilitarlo". "Si al general Armadas se le pudo indultar, a los presos de Cataluña también se le puede indultar", ha añadido.

Preguntado respecto al expresident Carles Puigdemont, ha señalado: "De momento van a hablar los gobiernos, y ese es el planteamiento. El señor Puigdemont no está". "Hay una diferencia, uno huyó y los otros se quedaron a asumir su responsabilidad", ha agregado.

"Yo respeto absolutamente a la gente que está en contra de los indultos como me gustaría que me respetaran a mí. Nadie por defender la posición que yo no defiendo es facha, ni yo soy un bolivariano", ha defendido Puig, quien también ha considerado conveniente que de alguna manera se "desdramatice toda la tensión política que existe".

Según ha señalado Puig, "España no es Madrid. Si somos capaces de rebajar el tono de los debates, funcionaría mejor el país". "Aquí no se trata ni de estigmatizar, ni de fanatizar ni estar en posiciones irreconciliables", ha agregado.