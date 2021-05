Puig defiende los indultos para los indepedenentistas, pero les pide un gesto

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, defiende que promover los indultos a los condenados por 'el procés' "ayuda a resolver el conflicto" en Cataluña y considera que hay que dejar al Gobierno de Pedro Sánchez "pilotar" este proceso. No obstante, sostiene que "también es exigible un gesto a los independentistas".

Puig, en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press, ha mantenido que "ahora es el tiempo de la política". "El tiempo de la Justicia fue, y la respetamos, pero ahora es el tiempo de la política porque este es un conflicto de naturaleza política que debe tener una solución política y para eso sí que ayuda que el Gobierno promueva los indultos".

Así, ha indicado que el Gobierno "tiene el derecho y la obligación de pilotar la transición a una recuperación de la confianza de Cataluña y España" porque se trata de "una cuestión de Estado" al igual, ha recordado, que la oposición y las comunidades autónomas "apoyaron" al Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 o ante el terrorismo. No obstante, también exige un gesto a los independentistas.

Puig ha señalado que la concesión de indultos es "un tránsito que hay que explorar" aunque los independentistas no den ese paso porque "sin coraje y sin convicciones no saldremos". "El estado de enfrentamiento puede ser más útil en términos electorales pero este bloqueo al país no ayuda", ha recalcado.

Por contra, "hay que entender la realidad de Cataluña y empatizar porque elecciones tras elecciones hay unos resultados y no se puede decir que los ciudadanos se equivocan, hay que respetarlos, por supuesto siempre desde el Estado de Derecho. Por eso estamos en contra de lo que hicieron", ha aclarado.

REVISIÓN DE TIPOS PENALES

Además, ha razonado que plantear indultos es "una visión acertada teniendo en cuenta que los condenados llevan cuatro años en la cárcel" y ha abogado también por una revisión de los tipos penales "como ha quedado bastante claro en el contexto internacional".

En esta línea, ha insistido en que "no abrir espacios de diálogo no es una alternativa" y ha apuntado que "las derechas españolas son muy irresponsables con su país porque, si de verdad se quiere recuperar la armonía, tenemos que intentar entender al otro".

Preguntado por si considera también irresponsables a los cargos socialistas que critican los indultos, ha insistido: "En este momento es exigible la máxima confianza en el Gobierno y, si decide ese tránsito porque ve posibilidades de mejorar la cohesión en España, hay que apoyarle".

EXPRESIDENTES

Así, sobre qué presidente socialista prefiere, Felipe González --que se ha mostrado contrario a los indultos-- o José Luis Rodríguez Zapatero --que los ha apoyado-- ha comentado que tiene "muchísimo respeto" por los dos. "A uno y a otro, yo les apoyé siempre y lo que me gustaría es que ellos apoyaran al actual presidente", ha defendido.

Puig ha apuntado que el debate de los indultos debe acometerse dentro del PSOE como también es "una conversación pendiente dentro de la sociedad española" desde una perspectiva "pedagógica" porque "hay mucha gente con buena voluntad que no lo entiende y puede pensar que se está subvirtiendo la Constitución, cuando es todo lo contrario".

Así, ha señalado que el Tribunal Supremo con "toda la legitimidad ha tomado una decisión, como la que tomó tan legítima con la propuesta de los indultos del 23-F, que aquello sí que fue un golpe de Estado, y lo avaló por la concordia y convivencia y por la superación de unos hechos que hay que olvidar". "Esa misma argumentación sirve ahora", ha señalado.

RELACIÓN CON LA COMUNITAT

Por otro lado, sobre las relaciones bilaterales con Cataluña, ha apuntado que la Comunitat Valenciana tuvo "un desencuentro bastante palpable" con el expresident Quim Torra, que ni siquiera acudió a la reunión que se mantuvo en Barcelona por una iniciativa empresarial para defender el Corredor Mediterráneo, lo que demostró que "no tenía ningún interés por una relación leal con la Comunitat Valenciana".

"Espero que esto cambie", ha confiado. De hecho, ha destacado que las conversaciones previas que ha mantenido con el actual presidente, Pere Aragonés, "desde luego son de un talante diferente".

"Está claro que las relaciones tenemos que vivirlas desde la autonomía de cada comunidad porque en la Comunitat Valenciana no existe ningún proyecto soberanista que tenga que ver en términos políticos con Cataluña, pero queremos ser buenos vecinos y tenemos intereses comunes", ha constatado. Por ello, es "absurdo" no tener una relación institucional "razonable".

"'PROCÉS' MADRILEÑO"

Del mismo modo, ha apostado por reactivar la Conferencia de Presidentes y todos los mecanismos federales. En ese sentido, ha ha insistido en que hay "un 'procés' invisible" en Madrid que afecta a "una recentralización y a un identitarismo que acaba también siendo bastante negativo para la cohesión de España". "Esta partida que se está jugando Madrid-Cataluña a muchos españoles ya no nos interesa, no queremos que este debate oculte las España, que son mucho más que Madrid y Cataluña".

En ese sentido, ha criticado que Madrid "se ha convertido en una aspiradora" en lo económico, político y mediático cuando "se necesita repensar España y su arquitectura institucional".