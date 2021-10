Puig dice que Feijóo no le ha invitado a la reunión sobre financiación pero recuerda que hablaron hace semanas

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que su homólogo en la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no le ha invitado a la reunión que mantendrá con otros presidentes autonómicos con motivo de la financiación, aunque ha recordado que ellos ya hablaron hace "pocas semanas".

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al primer Corte de la Naranja en Picassent, al se preguntado por si Feijóo le había invitado al encuentro.

El 'president' ha respondido que "no" pero ha puntualizado que estuvo hablando con Feijóo "hace pocas semanas". También ha aprovechado para indicar que la cuestión territorial de la financiación "no se debe abordar en ningún caso desde la confrontación entre territorios, pero hablar entre presidentes autonómicos y sociedades es muy positivo", opina.

A su juicio, "tenemos más cosas que nos unen que cosas que nos separan y tenemos que tener una mayor interrelación", ha abogado.

"Uno de los déficits del Estado autonómico --ha continuado-- es que no existe en este momento espacios de dialogo federal y eso es fundamental. Debe haber diálogos bilaterales entre CCAA y otro multilateral donde podamos estar todos reflejados y donde todos podamos dar nuestra visión de España", ha reclamado.

Con todo, ha resumido: "Me parece muy bien que los presidentes hablen, pero en la cuestión de la financiación no debe haber ningún tipo de frentismo ni contra el Gobierno de España ni entre CCAA. Desde la confrontación no llegaremos a un acuerdo, y sin acuerdo no habrá cambio de modelo", ha apostillado.