Puig dice que el PSPV irá a "todos los debates" aunque asista Vox y que la renuncia al de la SER es algo "excepcional"

Censura la "lamentable" situación en Madrid: "La llegada de la extrema derecha supone una ruptura de elementos básicos de educación"

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que su formación acudirá a "todos los debates" aunque asista Vox y ha señalado que la renuncia al propuesto por la Cadena SER Valencia para el próximo lunes es una razón "excepcional" y se circunscribe a una "respuesta puntual" ante una "acción antidemocrática de la extrema derecha que no se puede consentir".

Así se ha manifestado Puig este sábado en declaraciones a los medios tras presidir el Comité Nacional del PSPV y preguntado por lo ocurrido en el debate organizado este viernes por la SER entre candidatos a la Asamblea de Madrid y en el que Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, se ha marchado al dudar la candidata de Vox, Rocío Monasterio, de la veracidad de las cartas amenazantes que se han dirigido a él mismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Puig ha afirmado que esta situación, que ha calificado de "lamentable", le ha producido una "enorme tristeza" y ha reflexionado que la democracia española "había transitado con parámetros diferentes" y que la llegada de la extrema derecha "supone una ruptura de elementos educacionales básicos".

En este sentido, ha expresado su preocupación por "la contaminación que la extrema derecha produce en la derecha" y ha abogado por "reclamar la intolerancia con los intolerantes" para "ser capaces de poner a cada uno en su sitio", así como "defender la democracia y la convivencia".

"Lo más importante para un país es la convivencia", ha insistido Puig, al tiempo que ha instado a "intentar limitar los daños y exigir a la derecha democrática que actúe como tal y haga lo que hacen las derechas democráticas en Europa".

Preguntado por la renuncia del PSPV a asistir al debate organizado por la Cadena SER Valencia y previsto para el próximo lunes con motivo del ecuador de la legislatura valenciana, y que finalmente ha sido cancelado, el secretario general de los socialistas valencianos ha circunscrito esta situación como algo "excepcional" y una "respuesta puntual" ante una "acción antidemocrática de la extrema derecha que no se puede consentir".

"Estamos por los debates y por participar en ellos de una manera democrática", ha aseverado Puig, al tiempo que ha lamentado esta situación y ha agradecido a la Cadena SER que "propicie" este tipo de iniciativas que, a su juicio, son "una parte fundamental de la democracia", como también lo es "el trabajo de los profesionales de la comunicación".

Sobre la posición de Unides Podem, que ha anunciado que no compartirá espacio con Vox, y Compromís, que no iba a asistir al debate si esta formación no había condenado las amenazas de muerte, el presidente de la Generalitat ha apuntado que "cada partido tiene su toma de decisiones" y ha defendido que la posición contra la extrema derecha del PSPV "es manifiesta hoy, ahora y siempre". "Tenemos 140 años de historia en esta cuestión", ha finalizado.

Durante su intervención en el Congreso Nacional de la formación, Puig ha abogado por "erradicar la insolidaridad y, sobre todo, la intolerancia" tras lo ocurrido en el debate en Madrid y ha instado a "no tolerar comportamientos nocivos para la democracia".