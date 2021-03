Puig ensalza la "esencia" del feminismo y pide "no perder la unidad" para acabar con "lagunas inaceptables"

Apunta que las mujeres han sufrido "más aún" los efectos sociales de la pandemia y defiende "revalorizar y repartir" los cuidados

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha ensalzado la "esencia" del feminismo para "erradicar la subordinación, la marginación, la explotación, la dominación y la violencia contra las mujeres" y ha pedido "no perder la unidad", "avanzar en las soluciones" y "acabar con lagunas inaceptables" como la brecha salarial, que "sigue siendo insultante". "Basta ya de privilegios y dominios", ha añadido.

Así se ha manifestado Puig en un artículo publicado este domingo en 'elDiario.es' con motivo de la celebración el próximo lunes del 8-M, Día de la Mujer, en el que ha expresado sus "ocho desafíos" para este acontecimiento. En primer lugar, ha citado el alegato de Mary Wollstonecraft: "No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas", que, a su juicio, "nos advierte de la esencia del feminismo dos siglos después".

"No es una lucha contra los hombres, sino contra las estructuras machistas que discriminan a las mujeres. Una combinación de igualdad, libertad, autonomía, derechos y oportunidades para las mujeres. Eso es. Que nadie nos confunda", ha asegurado.

El jefe del Consell ha abogado por la unidad en "estos tiempos de turbulencias y grietas innecesarias" y ha señalado: "Lleva toda la razón la filósofa Concha Roldán: Son muchos los feminismos, y está bien que prolifere esa pluralidad, siempre y cuando todas sigamos defendiendo un feminismo, en singular". Así, ha puesto en valor un feminismo "comprometido con erradicar la subordinación, la marginación, la explotación, la dominación y la violencia contra las mujeres. "No perdamos la brújula, no perdamos la unidad", ha remarcado.

Asimismo, Puig ha reconocido que ha sido "un tiempo duro para todos" pero "durísimo para todas" y ha apuntado que las mujeres "han sufrido, más aún, los efectos sociales" de la Covid. "La pandemia no ha sido igual para toda la ciudadanía", ha reflexionado.

"AVANZAR EN LAS SOLUCIONES"

"La Covid nos ha colocado frente a un espejo más incómodo del que percibíamos. Mujeres maltratadas aisladas en su hogar con sus maltratadores. Mujeres con empleos precarios que han acusado más el impacto laboral a corto plazo. Mujeres obligadas a teletrabajar, a cuidar de los hijos sin colegio, a atender a sus mayores vulnerables y a tener que sobrevivir. Y todo ello, a la vez", ha apostillado.

El 'president' de la Generalitat ha destacado la labor de la socióloga María Ángeles Durán, quien, ha valorado, "ha puesto nombre al trabajo de cuidados que sostiene la sociedad y que entra en pocas estadísticas". "El 'cuidatoriado' agrupa a esa clase social sin conciencia de serlo que se dedica a cuidar de otros, casi siempre de forma gratuita, casi siempre mujeres. Es una palabra para la reflexión: cuidatoriado. Las luchas, ya pasó con el proletariado, comienzan cuando se identifica que un problema lo es. Ahora toca avanzar en las soluciones", ha indicado.

Al respecto, Puig ha propuesto "tres erres" con los cuidados: "revalorizarlos, reforzarlos y repartirlos". "Y eso nos interpela a todos", ha recalcado. Así, ha señalado que las empresas "deben contribuir con planes de igualdad que traspasen el papel", las instituciones "deben ampliar la red de servicios públicos" y los hombres "deben comprometerse, cada día más, en la corresponsabilidad de los cuidados".

Respecto a los hombres, Puig ha coincidido con Octavio Salazar y ha asegurado que "queda mucho camino para que tomen conciencia crítica de las desigualdades que lastran a las mujeres" y "asuman un papel crítico y activista con respecto a la masculinidad dominante". En esta línea, ha afirmado que ese "despertar masculino" es "crucial" para que el feminismo "sea hegemónico". "Mirar hacia otro lado o la media sonrisa ya no valen, no son una opción", ha zanjado.

"HAY MUCHO QUE MEJORAR"

De igual manera, el 'president' ha recalcado que en nuestro entorno "hay mucho que avanzar y mejorar" y ha subrayado que, como "en toda gran causa", el feminismo "no puede olvidar su carácter internacionalista".

"No podemos olvidar a las 279 niñas nigerianas liberadas esta semana tras un macrosecuestro más de menores. No podemos olvidar a las tres presentadoras de televisión asesinadas a tiros el martes en Afganistán. No podemos olvidar a las diez mujeres que cada día matan en México por el feminicidio que no cesa. Todo ello nos concierne y nos da la medida de este urgente reto", ha insistido.

Por otro lado, sobre el empleo femenino, ha valorado que, en 1977, "las mujeres representaban el 28,5 % del empleo total de la Comunitat Valenciana" y cuatro décadas después "son más del 44 %". Ante esta situación, Puig ha celebrado que es un "gran avance" pero con "lagunas inaceptables", como la brecha salarial, que "sigue siendo insultante".

"Nueve de cada diez excedencias por maternidad/paternidad las piden las mujeres. Y los contratos a tiempo parcial por cuidado de menores o enfermos son de las mujeres en el 94 % de las veces", ha recalcado, al tiempo que ha criticado que "no es razonable que las decisiones que afectan a la vida laboral y familiar estén tan desequilibradas".

Por todo ello, Puig ha insistido: "Basta ya de privilegios y dominios, de mantos de silencio, de estructuras de opresión superpuestas, por sexo, por clase, por raza, de cibermachismo y acoso en las redes, de violencias simbólicas -tantos cuerpos femeninos representados en horizontal, débiles y pasivos- que anteceden a las violencias físicas, de referentes invisibilizados en el espacio público que deberían sustituir los viejos estereotipos caducos".

Finalmente, el 'president' también ha dicho "basta ya de desigualdad por sexo" y ha reivindicado que es "la gran causa política de nuestro tiempo". "¿Porque afecta a la mitad de la sociedad? No. Porque afecta a la dignidad, a la decencia y al progreso de toda la sociedad", ha finalizado.