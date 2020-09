Puig: Hacer de la pandemia un objeto de deseo político es un error monumental

València, 28 sep (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado este lunes que hay que afrontar la crisis del coronavirus desde la corresponsabilidad y no desde el enfrentamiento, y ha alertado de que "hacer de la pandemia un objeto de deseo político es un error monumental".

Tras presidir la entrega de los 'Premios Turisme Comunitat Valenciana 2019', Puig ha señalado a los medios de comunicación que no le corresponde a él juzgar la actuación de otros Gobiernos autonómicos en la pandemia, y ha insistido en que cada uno tiene su responsabilidad y debe asumirla.

Ha destacado que hubo muchos presidentes y presidentas de comunidades autónomas que "exigían tener mayor capacidad de protagonismo" en la anterior etapa de la pandemia, y de hecho "si no hubo más tiempo de Estado alarma fue porque no quisieron algunas fuerzas políticas ", y ha opinado que "no se puede estar diciendo una cosa y la contraria".

Puig ha señalado que es positivo intentar armonizar la actuación de las autonomías, si bien en estos momentos hay una asimetría muy grande entre las comunidades autónomas sobre la evolución del virus, por lo que no se puede "homogeneizar todo".

Como ejemplo, ha señalado que si una pequeña población tiene un nivel de contagios muy grande pero hay una trazabilidad adecuada no es tan preocupante, por lo que ha insistido en que debe haber distintos indicadores y consideraciones, pero sin intentar "no asumir la responsabilidad".

Preguntado por el caso de Madrid, ha señalado que esa comunidad es "muy importante", sobre todo en esta España que está "demasiado centralizada" y por lo tanto lo que ocurre allí tiene más impacto en la población, y ha desvelado que muchas personas le preguntan en la calle si se va a confinar ya a los valencianos, "porque la imagen de Madrid se proyecta en todo el territorio de una manera excesiva".

Para Puig, en estos momentos lo fundamental es la prudencia y continuar con todo el trabajo que ha hecho la sociedad valenciana y que ha permitido que la Comunitat tenga en estas últimas semanas los mejores datos que tiene España en su conjunto, así como una menor incidencia del virus que países como Bélgica o Francia.

"Eso es fruto de la persistencia y tenemos que continuar un tiempo así, porque no sabemos hacia dónde va a evolucionar la pandemia", ha indicado el president, quien ha mostrado su preocupación porque algunas comunidades limítrofes "están teniendo muchos casos" y "nadie está exento de poder tenerlos en cualquier momento".

Según ha señalado, de la prudencia que se aplique ahora dependerá que se puedan tomar decisiones que superen las restricciones actuales en las próximas semanas, pero "hoy por hoy estas medidas son necesarias" para que la situación no derive, como en otras autonomías, en un "contagio masivo de difícil control".