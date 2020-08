Puig: Hay quien opta por las mascarillas en las aulas y no contratar personal

Valéncia, 20 ago (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado este jueves sobre la vuelta a las clases que algunas comunidades autónomas "optan por las mascarillas y por no contratar personal", mientras que la Comunitat ha optado por reducir las ratios y por la contratación "masiva" de profesionales.

Puig, que se ha pronunciado así preguntado por la decisión de Galicia de que las mascarillas sean obligatorias dentro de las aulas y por la petición de la oposición en Les Corts de que se hagan pruebas de coronavirus a los docentes, ha asegurado que todas las medidas sanitarias se adoptarán de acuerdo con los expertos y con Sanidad.

Ha insistido en que hay que garantizar en la medida de lo posible "la máxima presencialidad", sobre todo en las etapas educativas iniciales, y ha afirmado que se va a actuar "más allá de cualquier planteamiento oportunista", para generar "la mayor seguridad y la mayor normalidad".

"Si es necesario o no el uso de mascarillas en las aulas, lo tendrá que determinar Sanidad", ha indicado el president, quien ha añadido que en estos momentos no se plantea en la Comunitat Valenciana esa medida y ha defendido que se actúa siempre desde el rigor y no desde la política.

Puig ha recordado que en la Comunitat Valenciana se ha llegado a acuerdos con la comunidad educativa y se cuenta con una "hoja de ruta común y acordada" para afrontar el retorno a las clases, asumiendo así la responsabilidad que corresponde a esta comunidad autónoma.

A su juicio, se pueden adoptar medidas "homogéneas" entre las comunidades autónomas, pero cada uno debe asumir su responsabilidad, y ha insistido en que el "riesgo cero no existe", por lo que hay que tener protocolos para actuar en caso de posibles contagios en los centros educativos.

El president ha explicado que la semana que viene habrá una reunión para analizar la evolución de la pandemia de coronavirus y ver si hay que tomar alguna decisión adicional a las que se establecieron en julio.

Por su parte, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha señalado que se va a intentar que la situación en las aulas sea "de máxima normalidad" y que la conciliación familiar "esté asegurada".