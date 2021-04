Puig insiste en armonizar impuestos tras el anuncio de Gabilondo de no subirlos en Madrid

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha incidido en la necesidad de buscar "un espacio de armonización fiscal de algunos impuestos" para evitar que se genere "dumping" entre autonomías, y ha aseverado: "No se puede jugar con ventajismo".

El jefe del ejecutivo valenciano se ha pronunciado en estos términos este miércoles en una entrevista en 'Más de Uno', de Onda Cero, donde ha apostado por "caminar hacia una armonización europea". "Tenemos que intentar que los españoles seamos todos iguales", ha agregado.

Preguntado sobre la intención del candidato socialista a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de no subir impuestos, ha manifestado: "Yo soy el responsable de la Comunitat Valenciana, no del PSOE ni de Madrid", y ha incidido en su apuesta por la "armonización fiscal" y que "no puede haber dumping fiscal". De hecho, sobre Madrid ha asegurado que el "efecto de capitalidad" es "muy positivo para su economía".

Respecto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado: "Veo más hostilidad por parte de Ayuso que de Pedro Sánchez. Ella parece que está compitiendo con el presidente del Gobierno"