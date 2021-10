Puig: "No estoy en contra de Madrid en absoluto, estoy por la superación de las desigualdades territoriales"

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha rechazado este jueves las críticas de PP y Cs de que esté "obsesionado con la descentralización de España" y en "una batalla contra Madrid", asegurando que su único objetivo es la superación de las desigualdades en la Comunitat Valenciana.

"Por más que lo repitan un millón de veces los voceros de la derecha madrileña, no estoy en contra de Madrid en absoluto, estoy por la superación de las desigualdades territoriales y de un modelo que ha fracasado en cierta medida", ha recalcado en la sesión de control de Les Corts en sus respuestas a las síndicas de PP y Cs.

La 'popular' Mª José Catalá se ha quejado de que Puig se centre en defender la descentralización de España "y no los intereses de la Comunitat", así como que en el Congreso Federal del PSOE celebrado este fin de semana en Valencia hablar de pelear por "utopías" como un país descentralizado.

"La utopía tiene que ser combatir la pobreza", ha rebatido la también 'número dos' del PPCV, para exigir al jefe del Consell que "aterrice" en los problemas reales de los valencianos.

En su réplica, Puig ha hecho hincapié en que no tiene "ningún otro objetivo" que acabar con las desigualdades profundas en la Comunitat "después de 20 años favorables a estas desigualdades", en relación a los gobiernos del PP. "Ese es el gran reto: acabar con la pobreza", ha aseverado, aunque ha destacado que la dotación de la renta valenciana de inclusión se ha multiplicado por nueve.

También se ha comprometido a superar algunas de las "grandes herencias" de esos años y ha apuntado directamente a Catalá, exconsellera de Educación, afirmando que en 2023 pretende "acabar con el barraconismo escolar".

Tras insistir en que el PP no puede dar "ninguna lección" sobre la pobreza infantil, Puig ha asegurado que los indicadores económicos son "extraordinariamente mejores" que cuando empezó a gobernar en 2015 y que la Generalitat ha sido capaz de reaccionar a la crisis derivada de la pandemia.

Ha defendido que la agenda del COnsell "coincide con la de los valencianos" y está centrada en la reactivación económica y social y en la "recuperación emocional", además de trabajar en fortalecer el Estado del Bienestar con una sanidad pública "robusta" y una protección social que llegue a la media de España, "donde debe estar".

"UNA BATALLA CONTRA MADRID AL ESTILO MONTILLA"

Por su parte, la portavoz 'naranja', Ruth Merino, le ha acusado de vivir en una realidad paralela y de seguir en "una batalla al estilo Montilla contra Madrid que solo contribuye a romper la convivencia", así como de no aplicar la descentralización en la Comunitat. Ha afirmado que ese debate "no está encima de la mesa" en Europa y se ha preguntado si los madrileños tienen "la culpa" de que los valencianos estén infrafinanciados.

Todo esto, para la síndica de Cs, demuestra que Puig mantiene "una política de gestos, autobombo y propaganda, de cortinas de humo para tapar su gestión, que no aporta nada", además de "crear bandos" entre comunidades autónomas. "Ir todos contra Madrid no soluciona la infrafinanciación", ha advertido, y le ha instado a no conformarse con "ser el barón favorito de Pedro Sánchez.

Ximo Puig ha remarcado que "precisamente, las personas que viven en Madrid sufren las peores desigualdades" y que es algo que "hay que aplicar en todos los ámbitos", también dentro de la Comunitat. "Llevamos una legislatura haciendo lo que no se había hecho nunca", ha subrayado sobre las instituciones en ciudades de Alicante y Castellón, garantizando que "hay una voluntad manifiesta de descentralización".

En esta línea, ha rebatido a Ciudadanos que el 'dumping' fiscal no es algo que haya inventado él, sino un fenómeno sobre el que advierte la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y ha resaltado que otros países como Portugal y Alemania tengan instituciones fuera de la capital.

Y ha aprovechado su réplica para recordar que la pandemia no está superada y que hay un 10% de valencianos que no se han vacunado: "Pido un esfuerzo común de concienciación para recordarles que es necesario por ellos, por sus familiares y por toda la sociedad. En estos momentos está muriendo gente por esta razón".

VOX VE AL CONSELL "A PRUEBA DE PUÑALADAS"

También de la oposición, la síndica de Vox, Ana Vega, ha calificado al Consell de alianza de "depredadores naturales de la democracia" que está "a prueba de puñaladas por sus vínculos tenebrosos", denunciando que su gestión está "copada de asuntos turbios que perturban el día a día de un gobierno incompetente".

Por ello, su juicio, el tripartito del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) "ha pasado ya la fecha de caducidad" y está "arrinconado por los investigados": "Los ciudadanos no tienen por qué aguantar su situación", ha insistido, y ha reiterado a Puig que convoque elecciones.

Mientras, el presidente valenciano ha reprochado a Vox que no contemple aspectos de la Constitución como el estado de las autonomías. "Este gobierno no está caducado. Lo que sería terrible es que tuviera que venir al gobierno alguien que tiene como objetivo cargarse la Generalitat", ha rebatido.