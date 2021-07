Puig reconoce que ha hablado por teléfono con Aragonès para celebrar una reunión en septiembre u octubre

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha indicado que ha mantenido "alguna conversación telefónica" con el president de la la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de cara a una posible reunión entre ambos en "septiembre u octubre".

Así se ha prounciado Puig este lunes en declaraciones a los medios antes de asistir al almuerzo de trabajo de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) con el líder del PSC, Salvador Illa. Puig ha remarcado su intención de "normalizar relaciones" con Cataluña, ya que "no es razonable" que ambas comunidades no tengan relación.

En este sentido, ha defendido que ambos territorios tienen intereses comunes como la financiación y el Corredor Mediterráneo y ha insistido en la necesidad de diálogo "ahora y siempre" por lo que espera que pueda mantener esta reunión con Aragonès a partir de septiembre. Puig ya ha mantenido un encuentro con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y como tiene previsto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Además, ha insistido en la necesidad de que Cataluña esté presente en el ámbito "multilateral", y ha lamentado que Aragonès no asista a la Conferencia de Presidentes de final de mes. "No es una buena noticia que no vaya", ha remarcado.

"Necesitamos que Cataluña participe del debate en el conjunto de España, y queremos propiciar un ambiente y una atmósfera favorable", ha agregado Puig, que este lunes se ha reunido con Illa con ese objetivo, según han señalado ambos.