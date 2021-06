Puig reivindica su gestión en pandemia frente al "enorme fake" de la derecha: "El éxito de Madrid es una falacia"

Censura el "aquelarre" de Colón, donde "lo único que se sembraba era odio", y asegura que el neoliberalismo "ha fracasado"

ALICANTE, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha reivindicado la gestión sanitaria de la Comunitat Valenciana durante la pandemia de coronavirus, que se ha hecho "desde la prudencia" y que ha permitido "salvar a miles de personas", frente al "enorme 'fake'" de la derecha en autonomías como Madrid, donde "su éxito es una gran falacia".

Así lo ha asegurado Puig este domingo en el acto 'Un futuro para crecer', organizado por el PSPV en Alicante, donde ha destacado que los buenos datos de la Comunitat Valenciana, que lleva tres meses con la menor incidencia, "no son fruto de la casualidad". "Esto ha sido así, por esta causa común que hemos hecho juntos con enorme esfuerzo y sacrificio, pero ha valido la pena", ha expresado.

En este sentido, ha apuntado que "ya habrá tiempo para estudiar con perspectiva qué ha pasado por las diferentes decisiones de los gobiernos", aunque ha afirmado que no será "para mirar atrás con ira, como hacen algunos siempre, sino para analizar".

El jefe del Consell ha criticado el "enorme 'fake'" de la derecha y ha asegurado que España "tiene mejores indicadores que Madrid". Así, ha animado a hacer balance para ver "dónde está el éxito" de esta comunidad, puesto que, a su juicio, realmente es "una gran falacia". "Se podrá observar con perspectiva", ha augurado.

Ximo Puig ha expresado que con la firma de la reedición del pacte del Botànic hace ahora dos años "no teníamos ni la más remota idea de qué podía caernos encima", al tiempo que ha indicado que "no podemos estar satisfechos pero sí con la conciencia de que hemos hecho lo que hemos podido". "No hemos hecho todo bien", ha reconocido, y ha mostrado su recuerdo a las familias de las 7.000 víctimas de la pandemia de coronavirus en la Comunitat Valenciana.

"Ojalá lo hubiéramos haber podido hacer mejor", ha asegurado, aunque ha defendido que la Comunitat ha tomado las decisiones "con buena intención, basadas en el interés general y nunca el particular". "Hay muchas personas que están hoy aquí y pueden disfrutar de la vida y que, si se hubieran tomado otras medidas, no estarían", ha aseverado.

No obstante, Puig ha defendido la gestión de la pandemia en la Comunitat Valenciana, aunque ha remarcado que el virus "no está superado". "Hay muchos jóvenes no vacunados que se están contagiando", ha alertado. "A final de enero teníamos casi 5.000 hospitalizados, el sistema ha resistido. Ahora es momento de propiciar las reformas necesarias, de apostar por fortalecer el estado del bienestar porque es elemento clave", ha expuesto.

"Estos dos años hemos puesto al servicio de la sociedad un instrumento que es el autogobierno y hemos trabajado en la agenda común. Ahora tenemos que empezar la reactivación económica y social", ha manifestado.

"EL NEOLIBERALISMO HA FRACASADO"

El presidente de la Generalitat ha criticado que en la anterior crisis económica "no hubo incentivos" pero ahora la situación "ha cambiado completamente". "Europa ha respondido, España ha respondido, la Generalitat ha respondido", ha valorado, al tiempo que ha asegurado que "claro que habían vías alternativas y lo hemos visto ahora". "Cuánto sufrimiento se habría ahorrado. El neoliberalismo ha fracasado. Hay alterativa y es la socialdemocracia", ha defendido.

En este contexto, ha manifestado su deseo de comenzar la recuperación y la normalidad y ha destacado que la vacunación y la ciencia "nos ha dado la oportunidad de estar a la ofensiva contra la pandemia". "Hemos cambiado el chip y cada día que pasa estamos ganando la batalla al virus", ha celebrado, y ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad y los ayuntamientos durante la pandemia. "Tenemos que sentir orgullo de país y de la sociedad", ha agregado.

Frente a esta situación, ha censurado el "aquelarre" de hace una semana en la Plaza de Colón de Madrid, donde "lo único que se sembraba era el rencor, el odio y la ira". "Ese proyecto alternativo está basado en valores que no tienen nada que ver con la concordia, la armonía y ver cómo somos", ha asegurado.

"LA DERECHA NO TIENE PROYECTO"

Durante el acto celebrado en el puerto de Alicante, Puig ha aprovechado para recordar que "de aquí se fue un barco, el Stanbrook, con muchas lágrimas" y ha señalado: "Aquellos sí que lloraron por la libertad". "De este puerto se fue lo mejor de España y no queremos que se vuelva a ir nadie", ha afirmado, al tiempo que ha defendido una España "armónica y plural, que entienda que las autonomías son el mejor instrumento para garantizar el estado del bienestar".

En este sentido, ha puesto en valor que el estado del bienestar está "más fuerte que nunca" con los gobiernos socialistas. "Queremos arbitrar una España diversa porque en España hay muchas voces", ha deseado.

Por contra, ha criticado que exista "una aspiradora que chupe los recursos de todo el país", en referencia a Madrid. "Es algo negativo", ha insistido. Al respecto, ha denunciado que la derecha "no tiene proyecto, sino una deriva para bajar impuestos". "Hablan del infierno fiscal pero aquí en la Comunitat se han bajado impuestos a las clases medias y se han subido a las altas", ha especificado, al tiempo que ha ironizado: "Será un infierno para unos poquitos".

Al final, ha incidido Puig, se trata de conseguir una sociedad "más avanzada, potente y con oportunidades para los jóvenes". "Tenemos que desmontar la historia de que van a vivir peor que sus padres, nosotros somos los responsables de que ellos vivan mejor", ha apostado, y ha subrayado que el futuro "no puede estar asociado a la incertidumbre".