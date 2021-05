Puig reivindica "la solidaridad" de pueblo valenciano con los niños de Ceuta y recrimina a Vox: "No tienen sentimientos"

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado este jueves "la solidaridad" del pueblo valenciano con los niños de Ceuta y ha recriminado a Vox: "No tienen sentimientos". "Es una absoluta indignidad".

Puig ha replicado de este modo a la síndica de Vox, Ana Vega, que ha criticado "el efecto llamada" que considera que realizó este miércoles la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, al ofrecer al Ejecutivo central a la Comunitat para acoger a estos menores a raíz de la crisis migratoria y ha sostenido que "donde mejor están es en su país con sus familias".

En ese sentido, Puig le ha contestado: "No alcanzo a comprender qué sentimientos tienen ustedes, viendo imágenes de niños". Asimismo, ha lamentado que Vox critique al Consell por "decir simplemente que si es necesario, está dispuesto a acoger a esos menores" y le ha reprochado asimismo que les genere "rechazo" y "una respuesta populista" el "atributo fundamental que tiene la sociedad valenciana, que es la solidaridad".

Puig ha recalcado que "no hablamos de ninguna invasión de niños", como ha señalado la portavoz de Vox, sino "de un sentimiento humanitario fundamental para la inmensa mayoría de la sociedad valenciana".

Por su parte, Oltra ha explicado que su oferta atiende a la demanda de "ayuda" del Gobierno de Ceuta para "acoger a niños que en estos momentos están en el sistema de protección y que acaban de llegar", para que se pueda hacer seguimiento de su historia y comprobar si tienen familia para devolverles a ella. "Eso es lo que hace un país decente", ha recalcado en varias ocasiones.

En esta línea, ha subrayado que "siempre que un gobierno autonómico, con independencia de quién gobierne" nos pida ayuda, la tendrá. "Solo se hace un Estado decente desde la base de colaboración institucional, es lo que hacemos y seguiremos haciendo por una cuestión humanitaria y de colaboración institucional con el Gobierno español", ha comprometido.

"ANIQUILAR EL AUTOGOBIERNO"

Asimismo, ante la pregunta de Vega de qué gasto piensa reducir para "no arruinar a nuestra región", ha replicado: "El problema es que lo que les gustaría es que Les Corts no existieran, cómo reducir si lo que quieren es aniquilar el Gobierno", le ha cuestionado.

"Lo que tienen es una obsesión única: echar al Gobierno del Botànic pero de momento, de verdad, aún no es el camino", ha apostillado. Así, ha remarcado: "Este Consell cree en el autogobierno y en las instituciones y trabaja con lo que tiene a su disposición, un magnífico plantel de funcionarios públicos".

Puig ha recalcado que el 80% del gasto de la Generalitat es para atender a los pilares del Estado Bienestar. "Lo fundamental es que la sociedad valenciana entiende que no se puede vivir sin sanidad, educación y sin servicios sociales", ha subrayado Puig, quien ha afeado a la síndica de Vox que hable "como si el gasto estuviera asociado a chiringuitos" y, al respecto, le ha conminado a que, dado que son un partido de visión única, uniformada y jerarquizada", hagan valer su influencia en Madrid para que la presidenta de esa comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recorte los 145 asesores que tiene que cobran más que el presidente de la Generalitat.

Asimismo, ha exigido a Vega que no se arrogue la voz de la calle después de que la síndica de Vox haya afirmado que en "la calle piden que no se les fría a impuestos y que le dejen trabajar y vivir en paz. "La calle no le interpreta usted sino la democracia y lo primero que hay que hacer es respetar las instituciones y los Gobiernos legítimos", le ha exigido.