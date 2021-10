Puig a Sánchez: Has conseguido "la síntesis" sin dejar fuera una pieza

Valencia, 17 oct (EFE).- El secretario general del PSPV-PSOE y presidente del 40 Congreso del PSOE, Ximo Puig, ha afirmado que este es el primer congreso que recuerda en el que ganan todos, el partido y España, y eso, ha afirmado, lo ha conseguido el actual secretario general, Pedro Sánchez.

"Has conseguido la síntesis, has puesto el puzle de todos esos anteriores congresos sin dejar fuera una pieza. Has logrado que este sea el congreso de la unidad, la fraternidad y la cohesión", ha manifestado.

Puig ha recordado que lleva asistiendo a todos los congresos del partido desde el vigésimo octavo, y nunca había sentido lo que ha vivido estos días ni había acabado un cónclave "tan extraordinariamente feliz".

"Pedro, lo has conseguido tú", ha dicho, y se ha mostrado convencido de que la historia contará que en el 40 Congreso del PSOE, "la militancia estuvo a la altura del momento" y "tomo conciencia del momento trascendental, después la pandemia".

"Que el PSOE no juega cuando España se la juega y que eligió los mejores equipos y las mejores propuestas para una única causa común, hacer avanzar la sociedad".

"La historia contará que en el 40 Congreso de Valencia la memoria socialista se abrazó con su presente para encarar el mañana, que nos miramos a los ojos y supimos que este país nos necesitaba y que nunca, ni con la peor de las pandemias, arrojamos la toalla", ha señalado.

Puig ha recordado versos de Miguel Hernández, Federico García Lorca, Mercé Rodoreda, Rosalía de Castro y Vicent Andrés Estellés, para afirmar que ahora es al pueblo, "sin carnet ni filiación", al que hay que servir para "avanzar en bienestar, en derechos y libertades, en riqueza, en empleo e igualdad, en cohesión y en justicia social.

"Al cantar hoy 'La Internacional' veremos cumplido el verso que dice, 'Agrupémonos todos'. Y así, desde la unidad, la cohesión y la fortaleza de ideas expandiremos el ciclo socialdemócrata que España necesita avanzar más", ha destacado el también president de la Generalitat valenciana.