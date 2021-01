Puig sobre el toque de queda: "No compartimos la decisión del Gobierno y esperamos que atienda nuestra petición"

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este jueves que no comparten la decisión del Gobierno de oponerse a adelantar el toque de queda a las 20.00 horas porque "la restricción de la movilidad es muy importante" para controlar la transmisión de la covid, por lo que ha confiado en que esta petición "se atienda en los próximos días".

Puig, tras presentar un paquete de ayudas a los autónomos, ha señalado al respecto que sería "bueno" que el Gobierno "atendiera" la petición de las ocho comunidades que ayer reclamaron en el Consejo Interterritorial modificar la alarma para el toque de queda porque "todo lo que sea la restricción de movilidad es muy importante en este momento clave de la pandemia".

No obstante, ha destacado que en la reunión el Gobierno les trasladó que las comunidades tienen "suficientes recursos legales para este momento de la pandemia", pero "se abrió una vía de diálogo" ya que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió a estudiar esta propuesta, y ha confiado en que "se resuelva en los próximos días". "Estamos pendientes de ese diálogo y de que se atienda nuestra petición", ha recalcado.

Con todo, ha recalcado que "más allá de una medida concreta lo que hay que intentar es que el espacio de corresponsabilidad avance cada vez más" porque, ha recalcado, se está sufriendo "el cierre de sectores económicos y si hacemos lo mismo que hacíamos en los establecimientos públicos en espacios cerrados estaremos absolutamente fuera de la realidad".

Así, ha recalcado que la lucha contra la pandemia es "una causa común" que "depende en gran medida de la corresponsabilidad de cada uno de nosotros". Por ello, ha insistido en que el toque de queda es una medida que por sí misma "no solucionará nada si no hay una corresponsabilidad" y que la sociedad debe interiorizar un mensaje "claro": "tener las menos relaciones sociales porque incluso las situaciones permitidas no están exentas de riesgo".