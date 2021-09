Puig valora la mesa de diálogo sobre Cataluña aunque pide no orillar la multilaterialidad

VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha valorado la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán aunque ha pedido no orillar "en absoluto" la multilaterialidad: "La única manera de avanzar en una situación de crisis es intentar situar la palabra y el diálogo en el centro".

Puig se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, al ser preguntado por su opinión sobre el encuentro esta semana entre el Ejecutivo y el gobierno catalán.

"No hay vía alternativa al diálogo. No se van a conseguir cosas de inmediato después de una década de desencuentros pero si no hablamos, nunca solucionaremos las cuestiones pendientes", opina.

Interpelado por si considera que todos los miembros del PSOE comparten esta mesa de diálogo, ha dicho que "si". "Creo que el presidente lo planteó en los órganos del partido y no he escuchado a nadie que tenga un plan B al diálogo", ha subrayado.

Así mismo, preguntado por si cree que Junts per Catalunya puede descarrillar el diálogo, ha afirmado: "Es un proceso de maduración y se ve con claridad que aquello que intentaron, no salió. Esto ha llevado a una situación muy difícil a Cataluña. Hay un reencuentro que se tiene que producir en la propia sociedad catalana y, luego, en España", estima.

"CON TODAS LAS CCAA"

Puig, en relación con posibles sentimientos de trato desigual entre CCAA, ha afirmado: "Bilateralidad hay con todas las CCAA. Todas tenemos comisiones bilaterales para solucionar desencuentros. Forma parte del Estado autonómico", ha dicho, para agregar: "No se debe orillar la multirateralidad, y esto se lo pedí también al presidente de Cataluña".

A su juicio, es "necesario" una doble dinámica: "La bilateralidad de cada CCAA y, por otra parte, un espacio multilateral para resolver los grandes problemas desde una visión federal".

Puig, preguntado por si cree importante tener una relación fluida con los vecinos del norte, ha dicho que "sí". "Tenemos una relación comercial, cultural y anímica muy grande con Cataluña. Es a la comunidad que más compramos y también a la que más vendemos. Solo por esto, la relación tendría que ser intensa", ha aseverado.

"Hay una relación histórica y me gustaría que, desde el respeto siempre, con proyectos políticos diferentes, podamos concluir dialogando aspectos que nos unen como el Corredor Mediterráneo, una financiación más justa o más oportunidades para la economía real", ha dicho.