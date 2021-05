Puig ve cínica la idea de Casado de la ley de pandemias: "No se puede hablar de una cosa y la contraria permanentemente"

CASTELLÓN, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha criticado este martes al presidente del PP, Pablo Casado, por su propuesta para aprobar una ley de pandemias, algo que ha calificado de "cínico", y ha considerado que el dirigente 'popular' debería tener "un sentido de la lealtad institucional y responsabilidad mucho mayor".

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en una visita la nueva residencia municipal de personas mayores de Vinaròs (Castellón), al ser preguntado por si le parece "irónico" que Casado haya hablado de una ley de pandemias.

Casado exigió este lunes "desesperadamente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se siente a negociar para aprobar una ley de pandemias cuanto antes y avisó de que su "absoluta irresponsabilidad cuesta vidas". A su entender, España "no merece este caos".

"Me parece cínico, no irónico. No se puede hablar de una cosa y la contraria permanentemente en la gestión de una pandemia", ha apuntado Puig sobre esta propuesta, para añadir que esta es una cuestión "que afecta a las personas". "Creo que debería de tener un sentido de la lealtad institucional y responsabilidad mucho mayor", ha reprochado.