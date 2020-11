Puig vuelve a criticar la fiscalidad de Madrid y pide a Sánchez que acabe con los "agravios" entre CCAA

VALENCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha vuelto a exigir este jueves ante Pedro Sánchez a que acabe con los "agravios y asimetrías" entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas y le ha propuesto una "doble vía" para conseguirlo: ir hacia la armonización fiscal "sin el 'dumping' que convierte a Madrid en una 'aspiradora'" y corregir la infrafinanciación.

Aunque ha reconocido el "espíritu autonomista" del Gobierno en toda la pandemia, cree que es el momento de evitar que la recuperación vaya a diferentes velocidades porque "España supera la M-30".

Así lo ha reivindicado el también barón socialista en su comparecencia previa a la presentación de Sánchez del plan nacional de "resiliencia" para salir de la crisis, un acto en el Museo de les Ciencias con empresarios.

Tras agradecer el gesto de elegir Valencia como primera parada de en la presentación del plan, ha llamado a unir la España real como "un deber identitario, de derechos, igualdad y libertad" a partir del "plan Marshall" que supondrá la inyección de fondos europeos en 2021.

Puig ha destacado el "espíritu autonomista nunca antes visto en la historia de la democracia" que cree que sigue el Gobierno desde marzo, pero ha pedido que el plan de recuperación no sea un parche y reconozca la actitud, el esfuerzo y el "coraje" de la sociedad.

Ha defendido el acuerdo, la serenidad y las alianzas como los tres pilares de la "vía valenciana", como suele definir a la gestión de la crisis, "mientras otros territorios hacen de la confrontación, el caos y la fractura su respuesta irresponsable frente al virus".

'TRELLAT' CONTRA EL RUIDO Y LA FURIA

Por contra, ha asegurado que en la Comunitat impera el 'trellat' o sentido común, pero también la sensatez, la estabilidad y la confianza "tan necesaria en una España colmada de ruido y furia". Ha pedido seguir este ejemplo para que todas las instituciones hagan de "palanca" de los fondos europeos.

"No podemos perder ni un solo día, necesitamos tender puentes", ha reivindicado, hacia una España más sostenible, digital y protectora que cree que entronca con la estrategia de reconstrucción la Generalitat hasta 2027.

Puig ha advertido que la salida de la crisis pasa por presentar buenos proyectos a Europa y, sobre todo, por gestionar los fondos con eficiencia. "Si captamos un mínimo de 14.000 millones en seis años, se traducirá en la creación 90.000 puestos de trabajo en tres años", ha estimado.

Y ha apuntado como retos de futuro una transformación profunda de la administración, para reducir el papeleo y que "los nuevos fondos no tropiecen con el embudo de la burocracia", o una transición digital y económica justa que "no deje a los más débiles como víctimas".

PIDE MADUREZ AL RESTO DE PRESIDENTES

En clave sanitaria, ante la segunda ola de la pandemia, el presidente valenciano ha recordado que la cogobernanza por la que apuesta el Gobierno "obliga a las CCAA a asumir sus responsabilidades".

Esto supone que "no es el momento de centrifugar la responsabilidad ni del gobierno ni de la oposición". "No podemos estar en la queja permanente, no es un ejercicio de madurez", ha enfatizado, recordando que las autonomías también son Estado y deben actuar como tal "alejándose de partidismos".

"Más allá de himnos y banderas, es la hora del patriotismo cívico, el patriotismo valencianos que nos hermana: una sociedad adulta que asume su responsabilidad. España puede y la Comunitat también podrá", ha remachado.