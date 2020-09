Puigdemont apuesta por que el Govern "no caiga" si inhabilitan a Torra

Barcelona, 14 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de JxCat Carles Puigdemont ha defendido este lunes por "plantar cara" y que el Govern "no caiga" si el Tribunal Supremo (TS) acaba inhabilitando al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En declaraciones al canal 3/24, Puigdemont ha señalado que la posible inhabilitación de Torra merece "una respuesta institucional política a la altura".

"Una manera de plantar cara no es sólo expresar su malestar, sino que el Govern no caiga, que el Govern continúe, y que haya la necesidad de hacer justo lo que el Estado no quiere: que en plena pandemia, en plena emergencia sanitaria, económica y social, el Govern no puede estar decapitado", ha aseverado Puigdemont.

Por otro lado, Puigdemont ha negado que la reforma del Govern llevada a cabo por Torra haya sido idea suya.

"Yo no he decidido esta remodelación, yo no he inspirado porque no lo podía hacer. Es una decisión del presidente Torra, como todo presidente de la Generalitat tiene el derecho de poder hacerlo", ha indicado.

Y, a su vez, Puigdemont ha afirmado que "nadie puede cuestionar la validez" de los nuevos consellers nombrados por Torra.

"Se ha dicho, se ha publicado, aunque yo lo desmienta no servirá de nada. Hay un debate interesado, cuando conviene, en presentar al president Torra como una especie de extensión de Waterloo, dicho en tono despectivo, y cuando conviene como una persona que no se entiende conmigo", ha remachado.