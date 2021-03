Puigdemont: Una independencia de Escocia nos puede ayudar

París, 9 mar (EFE).- El expresidente catalán Carles Puigdemont consideró que una eventual separación de Escocia del Reino Unido ayudaría al proceso de independencia de Cataluña y dijo que si hubiese querido huir de la Justicia se habría marchado a un país como Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra Juan Carlos I.

El fin de la inmunidad de Puigdemont enfada a ERC y reabre heridas del Gobierno

Saber más

"La independencia escocesa nos puede ayudar... Aunque tengamos el mismo objetivo, el proceso escocés es diferente al catalán, pero si hay una independencia de Escocia a través de un referéndum, aunque no lo autorice Londres, estaremos muy atentos al resultado y a la reacción de la UE", dijo Puigdemont en una entrevista emitida este martes por el canal Franceinfo.

El dirigente independentista y diputado europeo acaba de ver su inmunidad retirada por la votación del Parlamento Europeo, por lo que se abre la puerta a reactivar la eurorden contra él por los delitos de sedición y malversación, aunque ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Puigdemont negó que sea un forajido de la Justicia y, cuestionado sobre si su salida al extranjero es comparable a la de Juan Carlos I (residente en Emiratos Arabes presuntos negocios ocultos en el extranjero), señaló que si hubiese querido evitarla se habría marchado a un país sin acuerdos de extradición con España.

"El (Juan Carlos) ha huido a los Emiratos Arabes. Si yo hubiese querido librarme de la Justicia, hubiese escogido un país sin un acuerdo de extradición con España. Me he puesto bajo todos los focos viniendo aquí (Bélgica, donde se instaló a finales de 2017 después del referéndum no autorizado y la declaración unilateral de independencia)", sostuvo.

El expresidente catalán dijo que su recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "está en camino" e indicó que, entre otros motivos, argumentará persecución política para apelar la decisión de la Eurocámara.

Paralelamente, confió en que la Justicia belga niegue la petición de extradición emitida por las autoridades españolas.

Junto a Puigdemont, la Eurocámara también retiró la inmunidad a sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.