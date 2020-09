Puigdemont insta a buscar una "respuesta de país" si inhabilitan a Torra

Barcelona, 21 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha instado este lunes a buscar una "respuesta de país" si el Tribunal Supremo inhabilita al presidente catalán, Quim Torra, lo que a su juicio sería una "salvajada democrática".

Puigdemont ha ofrecido una entrevista a Catalunya Ràdio en un momento en el que el independentismo no tiene acordada una estrategia ante la posible inhabilitación de Torra, quien por su parte descarta convocar elecciones -como le pide su socio de ERC-, ni tampoco ha compartido públicamente su estrategia.

El líder de JxCat ha denunciado que la inhabilitación de Torra sería una "salvajada democrática", ante la que ha abogado por dar una respuesta "institucional y ciudadana".

Consciente de que la unidad soberanista no existe en estos momentos, ha indicado que la manera de llegar a ella es "buscarla" y ha considerado que así lo están haciendo las fuerzas independentistas, porque saben que la necesitan para avanzar en el "procés".

Pero Puigdemont ha extendido el llamamiento a la unidad incluso más allá del soberanismo: "No puede ser de una persona, ni de una parte, sino de todo el independentismo, porque el presidente de la Generalitat representa al independentismo y a todo el país. De hecho, debería ser una respuesta de país".

Ha indicado, en este sentido, que si el president inhabilitado por una pancarta fuera el expresidente catalán José Montilla (PSC) él estaría "incondicionalmente a su lado".

Pese a las críticas a ERC en sus dos últimos libros de memorias, Puigdemont ha señalado que los puentes con Esquerra se tienen que "rehacer cada día" para que puedan ser sólidos, y ha puntualizado que la historia del 'procés' tiene que ser escrita por "millones de manos", porque "o es colectiva o no es".

"Quien pretenda ser hegemónico y tirar adelante en solitario este proceso, no es honesto, porque así no podrá ser. Es legítimo buscar la hegemonía partidista, pero no es útil en el proceso de independencia", ha remarcado.

El líder de JxCat ha denunciado que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una "cara dura sideral" por acusar a Torra y al independentismo de judicializar el "procés".

"Demuestra la tragedia con la que nos enfrentamos: este Estado español no es consciente de la realidad e incluso la quiere distorsionar", ha denunciado.