Puigdemont insta a explorar un pacto de JxCat y PDeCAT como piden las bases

Barcelona, 26 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha instado a explorar un pacto electoral entre JxCat y PDeCAT porque considera que las bases de ambos partidos no desean que concurran por separado a las próximas elecciones catalanas, aunque ha rechazado la coalición como posible solución.

En declaraciones a Efe, Puigdemont ha manifestado así su voluntad de explorar acuerdos pese a la ruptura entre su anterior formación, el PDeCAT, y la nueva JxCat que él lidera, una crisis que ha llegado a los tribunales por el uso de la marca "Junts per Catalunya".

A pesar de esta situación, Puigdemont ha resaltado que entre los cargos de uno y otro partido existe "una buena relación personal y algunas sintonías", algo que cree que deben "aprovechar" para intentar buscar puntos de consenso.

Además, "el deseo mayoritario de las bases de JxCat y diría que también del PDeCAT es que no haya listas diferentes" en las próximas elecciones catalanas, ha señalado.

"Si preguntamos a la gente de JxCat y PDeCAT si le gusta que haya varias listas o una sola lista, creo que la respuesta es muy clara: quieren que haya una alternativa sólida que pueda garantizar un gobierno netamente independentista", ha destacado el expresidente catalán.

En este sentido, ha enfatizado que, si ese es el "deseo" de las bases, sería pertinente "encontrar la mejor manera de satisfacerlo".

Si bien ha manifestado su disposición a explorar fórmulas de colaboración -que ha resaltado habría que discutir "fratenal y lealmente"-, ha dejado claro que "la solución no pasa por una coalición" entre los dos partidos.

Preguntado por si, como alternativa, sería posible integrar a personas del PDeCAT dentro de la lista de JxCat sin que sea una coalición, Puigdemont ha evitado concretar si sería una de las fórmulas por las que apostaría.

En todo caso, ha puntualizado que Junts per Catalunya, desde su nacimiento como candidatura electoral en 2017, "nunca ha dejado de ser un espacio donde ha habido gente del PDeCAT, gente que no era del PDeCAT y gente que no militaba en ningún partido".

Puigdemont ha asegurado que todavía no se ha planteado si va a presentarse como candidato de JxCat a las elecciones catalanas alegando que aún no están convocadas y que el proceso constituyente de su partido todavía no ha culminado (el acto final es el 3 de octubre),

"Cuando llegue el momento y nos encontremos en esa tesitura, tomaremos entre todos decisiones al respecto; es una decisión personal pero también de equipo y de proyecto", ha afirmado.