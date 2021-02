Puigdemont pide votar Junts porque es el "carril central" del independentismo

Tarragona, 11 feb (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha llamado este jueves a votar a Junts porque es el "carril central" del independentismo y tiene "voluntad de suma", en un momento en el que "el adversario" busca la división del soberanismo.

A través de videoconferencia desde Waterloo (Bélgica), Puigdemont ha intervenido en un mitin en Tarragona en el que ha hablado -también de forma telemática- la candidata a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, y el número 1 por Tarragona, Albert Batet, entre otros.

En el penúltimo día de campaña, el líder de Junts ha pedido al electorado "no despistarse" el próximo domingo y que "no se quede ningún voto en casa": "Los votos que se reservan son como los soldados en la reserva, que no ganan ninguna guerra", ha destacado.

El cabeza de lista de Junts para el 14F -aunque no cogerá el acta de diputado- ha recordado su pasado convergente al subrayar que viene de una tradición de "casa grande, de apertura de miras y de carril central" del catalanismo.

"Y esto es lo que representa JxCat, porque nos gusta la pluralidad, y ese tronco central del independentismo y del catalanismo mayoritario es Junts", ha enfatizado.

En la misma línea, ha afirmado que su partido representa "la voluntad de suma" que cree necesaria en estos momentos: "Cuando nuestro adversario nos quiere divididos, la respuesta tiene que ser juntos y más suma", ha afirmado.