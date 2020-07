Puigdemont sobre si será cabeza de lista: "He aprendido a no hacer planes más allá de una semana"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha rechazado este jueves decir si se presentará a las próximas elecciones catalanas como cabeza de lista porque asegura que no hace planes a largo plazo: "He aprendido en estos casi tres años que no puedo hacer planes más allá de una semana".

"Lo que pueda pensar, decir o decidir ahora en una semana puede haber caducado y puede haber quedado desmentido. En mi vida, en las circunstancias en las que me encuentro, todo es posible. Por tanto, de momento yo no hago planes", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Puigdemont ha dicho que no conoce la fecha de las elecciones que tiene en mente el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha insistido en que es potestad del actual jefe del Ejecutivo decidirla y convocarlas.

También ha apuntado que la fecha de los comicios dependerá de la situación del coronavirus, ha sostenido que ahora está centrado en la reordenación del espacio de JxCat y en la creación del nuevo partido, y ha defendido que el próximo jefe de lista lo escogerán sus militantes.

Sobre las críticas que Puigdemont lanza al líder de ERC, Oriol Junqueras, en su libro 'Me explico. De la investidura al exilio' (La Campana/Plaza & Janés), ha argumentado que "es normal que aparezcan algunas discrepancias y algunas que puntualmente eran serias".

"Es inútil querer explicar un cuento de hadas o pintar de color de rosa una cosa que no lo es. Pero no es en detrimento de nadie, es en favor de que, pese a que podía haber desencuentros, fuimos capaces de tejer una gran lealtad por encima de todo esto, que es la del 1-O. Esta es la lección y lo que tenemos que extraer", ha subrayado, y ha explicado que ha hablado con Junqueras para enviarle el libro.