Puigneró cree que Aragonés no debe ir a Conferencias de Presidentes que son "café para todos" y apuesta por bilaterales

Dice que el Govern dispuesto a hablar del aeropuerto de El Prat si el Gobierno abre la puerta, pero recuerda que ya pusieron las condiciones

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Políticas Digitales e Infraestructuras, Jordi Puigneró, ha apostado hoy por negociar con el Gobierno en reuniones bilaterales y ha afirmado que no es partidario de que Aragonés asista a Conferencias de Presidentes que terminan en un "café para todos" y en las que, a su juicio, se discute sin llegar a acuerdos.

"Donde haya otras comunidades, si realmente no hay un orden del día, no hay acuerdos, es más irse a hacer una foto... Son absolutamente ahorrables y no contribuyen a nada", ha añadido en una entrevista este lunes en TV3 recogida por Europa Press.

Puigneró también se ha referido a la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat con el apoyo de los 'comuns' y ha afirmado que el Govern de ERC y Junts goza de "buena salud" y mantiene buena sintonía con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

"Bienvenidos los 'comuns' a los presupuestos de Junts; estos presupuestos los ha hecho Junts y los 'comuns' se han sumado", ha dicho, aunque ha lamentado no haberlos podido sacar adelante con la CUP, que ve muy difícil que finalmente les dé apoyo.

TODOS LOS PRESUPUESTOS SERÁN AUTONOMISTAS

Preguntado por las declaraciones del diputado de Junts Joan Canadell, que tachó los presupuestos del Govern de autonomistas, ha replicado que "todos los presupuestos serán autonomistas" mientras Cataluña no sea un Estado independientemente.

Puigneró ha reivindicado el traspaso total de Rodalies a la Generalitat y ha dicho que el Govern no firmará "ningún contrato con Renfe" para prestarlo porque su modelo es el de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), después de que la bilateral de infraestructuras acordara el traspaso a Cataluña de entre 270 y 300 millones de euros el próximo año correspondientes al déficit de explotación del servicio.

Durante la reunión del viernes --ha afirmado-- no se abordó la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat: "El Estado cerró la puerta a la ampliación del Aeropuerto. Son ellos quienes deben tener la iniciativa, y nosotros ya decidimos qué condiciones queríamos", aunque ha puntualizado que está dispuesto a hablarlo si el Gobierno abre la puerta, en sus palabras.