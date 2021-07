Puigneró dice que, si no hay avances, la mesa de diálogo "no durará dos años"

Barcelona, 31 jul (EFE).- El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha advertido de que, si no hay "avances" en la resolución del conflicto catalán, "es evidente" que la mesa de diálogo "no durará dos años", y no ha descartado retomar la vía unilateral si el Estado previamente también actúa "unilateralmente" con Cataluña.

En declaraciones a Efe, Puigneró se ha mostrado muy escéptico con los frutos que puede dar la mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat, que está previsto que se reactive en septiembre.

"Uno de los socios del gobierno de coalición decidió que quería hacer esta apuesta por la mesa de diálogo. Nosotros hemos aceptado estar y participar en ella, con mucho escepticismo, vistos los resultados en el pasado", ha afirmado Puigneró, principal voz de JxCat en el Govern.

La negativa reiterada del Gobierno de Pedro Sánchez a negociar sobre las dos grandes reivindicaciones del independentismo, amnistía y autodeterminación, lleva a Puigneró a poner en cuestión el plazo de dos años que acordaron dar ERC y la CUP a la mesa de diálogo, antes de evaluar si hay que mantenerla o darla por finiquitada.

"Veremos cómo evoluciona, veremos si el Estado hace un cambio o no", ha dicho el vicepresidente del Govern, antes de añadir: "Si vemos que esta mesa, en las diferentes reuniones, se bloquea y no hay avances, pues es evidente que no durará dos años".

"El acuerdo que tenemos es por estos dos años, pero es evidente que, dependiendo de cómo vaya la mesa, podría acabar antes", ha insistido.

Su reflexión coincide con lo expresado el pasado lunes por la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, que se preguntó si "hará falta o no esperar dos años para ver qué recorrido tiene esta supuesta mesa de diálogo" visto el "endurecimiento" del discurso del PSOE en relación con Cataluña, unas declaraciones que criticó la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al considerar que "debilitan" la posición del Govern.

Si no hay "ningún avance" en la mesa de diálogo, ha remarcado Puigneró, "querrá decir que el Estado ha actuado unilateralmente".

"Lo de la vía unilateral funciona por los dos lados. ¿O es que no actúa unilateralmente el Estado con nosotros? Y tanto que lo hace. Lo único que debe saber el Estado es que ahora nosotros también estamos dispuestos a hacerlo", ha avisado.

La vía unilateral "no es nuestra primera opción, queremos un acuerdo, pero si este acuerdo no llega, si embarranca y se bloquea, si no hay ningún tipo de avance, nosotros ya hicimos en su momento el 1-O, que fue unilateral, y por lo tanto el Estado ya sabe qué costes tiene para él llegar a esta situación", ha remarcado.

Para Puigneró, "lo mejor para todos sería llegar a un acuerdo, pero si el Estado actúa unilateralmente, nos situará también a nosotros en una situación de decisiones unilaterales".

En todo caso, según Puigneró, "en una negociación, uno debe tener todas las cartas y no puede ir regalando cartas".

Sobre las relaciones entre JxCat y ERC, ha afirmado que el nuevo Govern "ha empezado con muy buen pie" y ha asegurado que su relación con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "es muy buena".

"Surgirán pequeñas cuestiones, matices, incluso de vez en cuando tanto un socio como otro querrán marcar perfil en un ámbito concreto, pero siempre dentro del marco del acuerdo de legislatura", ha señalado.