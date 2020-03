El autor de la puñalada a Bolsonaro será trasladado a un hospital psiquiátrico

El autor de la puñalada al entonces candidato y hoy presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante la campaña electoral de 2018 será trasladado a un hospital psiquiátrico por orden judicial, informaron este viernes fuentes oficiales.

El juez Bruno Savino, de primera instancia, determinó que Adélio Bispo sea internado en un hospital psiquiátrico de la localidad de Barbacena, en el estado de Minas Gerais (sureste).

En 2019, ese magistrado declaró al autor del atentado, con base en informes psiquiátricos y periciales, como no imputable, es decir, que no podía ser responsabilizado criminalmente, y poco después lo absolvió de la acusación de intento de homicidio.

No obstante, ordenó que permaneciera custodiado en una cárcel federal de máxima seguridad en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul (centro-oeste).

Bispo fue detenido el 6 de septiembre de 2018 tras apuñalar a Bolsonaro durante un acto de campaña en Juiz de Fora, también en Minas Gerais.

El entonces candidato presidencial sufrió graves heridas en el abdomen que le obligaron a pasar por el quirófano en cuatro ocasiones en el último año y medio.

Hace unos diez días, el líder ultraderechista declaró que deberá someterse a una quinta cirugía, aunque no aclaró los motivos.

La decisión de Savino de llevar a Adélio Bispo a un hospital psiquiátrico responde a otra de un colega suyo de Campo Grande, Dalton Igor Kita Conrado, quien decretó su traslado a un "centro adecuado" para que pudiera recibir tratamiento adecuado para sus trastornos mentales.

"Adelio Bispo no es imputable y por eso no puede permanecer en un establecimiento penal destinado al encarcelamiento de condenados y que no posee espacio destinado al tratamiento adecuado a la patología reconocida en la sentencia en la que fue condenado", alegó Conrado.

Según la Fiscalía, Bispo puso "en riesgo el régimen democrático" al intentar interferir en el resultado de las elecciones del octubre de 2018, que ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro en la segunda vuelta con un 55 % de los votos.

Con base en los argumentos del Ministerio Público, Bispo planeó el ataque con antelación con el objetivo de excluir al hoy mandatario, en el poder desde el 1 de enero de 2019, de la carrera presidencial.

Esa tesis contrasta con la postura de la defensa del autor de la puñalada, que asegura que el ataque fue fruto de "una mente atormentada y posiblemente desequilibrada" por causa del trastorno mental que padece, como apuntan los informes médicos.