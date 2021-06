Putin espera restablecer mecanismos efectivos de interacción con EEUU

Moscú, 13 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró hoy que espera restablecer durante la próxima cumbre con el mandatario de EEUU, Joe Biden, un diálogo directo y mecanismos de interacción entre ambos países.

"Restablecer nuestros contactos personales, las relaciones, establecer un diálogo directo, crear mecanismos realmente funcionales para las direcciones de mutuo interés", afirmó en una entrevista televisiva el jefe de Estado ruso.

Putin constató que las declaraciones estadounidenses han "bajado de tono" de cara a la cumbre, pero indicó que no se hace ilusiones al respecto.

"De cara a la reunión de alto nivel siempre ambas partes se esfuerzan por reducir la retórica negativa con el fin de crear el correspondiente ambiente propicio para trabajar", indicó.

Según el mandatario, "no se trata de nada especial, no me haría ninguna ilusión", y afirmó que Moscú también busca reducir las tensiones con Washington.

Putin expresó además la disposición de Moscú de entregar cibercriminales a Washington, si se alcanzan los correspondientes acuerdos y existe una reciprocidad por parte de EEUU.

Los presidentes de Rusia y EEUU se reunirán el próximo miércoles en Ginebra para buscar "estabilidad" en una relación ya de por sí tensa y marcada por desacuerdos sobre la soberanía de Ucrania, el régimen de Bielorrusia y los supuestos ciberataques de Moscú.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó que ambos líderes abordarán "una amplia gama de asuntos urgentes" y, aunque habrá desacuerdos, el objetivo es "restaurar la previsibilidad y la estabilidad" de la relación entre dos de los países más poderosos del mundo, en especial, el desarme nuclear.

Aunque Rusia aceptó la propuesta de la cumbre, afirmó que no espera cambios sustanciales en las relaciones entre Moscú y Washington.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, señaló que "el propio hecho de la conversación de los presidentes de las principales potencias nucleares es importante, y es algo que hay que apoyar por todos los medios".