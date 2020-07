Queman la autocaravana de exedil de Cs en Málaga al que acusan de tránsfuga

Málaga, 30 jul (EFE).- El exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y diputado provincial, Juan Cassá, al que la formación naranja y la oposición a cusan de tránsfuga, ha denunciado este jueves que le han quemado la autocaravana que tenía aparcada junto a su casa.

Cassá, que abandonó el pasado mayo Cs pero mantuvo sus actas como no adscrito, ha denunciado en Twitter que le han quemado la autocaravana con la que se va con su mujer y sus cinco hijos de vacaciones.

Ha asegurado que lleva "tres meses recibiendo amenazas y coacciones", pero "hoy han traspasado la barrera de lo tolerable. No podemos permitir estos actos mafiosos".

Añade que llevará esta investigación "hasta las últimas consecuencias" y reitera su apoyo al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre y al PP de Málaga.

"No voy a moverme de mi postura ni voy a permitir que me amedrenten con actos mafiosos", advierte Cassá, que agrega que "estos actos de barbarie no pueden tener lugar en Málaga".

La polémica surgió tras la decisión de Cassá de abandonar la militancia en Ciudadanos y pasar a ser un concejal no adscrito, algo que desde la formación naranja calificaron de "transfuguismo".

El PSOE ha planteado a los grupos municipales de PP, Ciudadanos y Adelante Málaga que se acuerde en el pleno declarar al concejal no adscrito como tránsfuga y se dé traslado de este acuerdo a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha propuesto a todos los grupos que se aísle al edil para "no bloquear la gobernabilidad de la ciudad y que el Ayuntamiento se centre en la salida de la crisis económica derivada del COVID-19".