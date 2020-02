Mas quiere una JxCat donde "quepan independentistas" como Pascal y Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha abogado este miércoles por consolidar JxCat como un proyecto político soberanista amplio, en el que "quepan", por ejemplo, "dos independentistas" como el expresident Carles Puigdemont y la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal.

En declaraciones a Efe, preguntado por si Puigdemont y Pascal -cara visible del sector moderado de JxCat, contrario a la vía unilateral- pueden seguir compartiendo siglas, Mas ha alertado de que excluir a alguna de las almas que ahora conviven en JxCat empequeñecería el proyecto y mermaría sus "posibilidades de éxito".

"Si en un proyecto a favor de la independencia no caben dos independentistas como Marta Pascal y Carles Puigdemont, entonces no acabaremos sumando todo lo que hay que sumar", ha advertido, en pleno proceso de discusión interna sobre cómo debe reordenarse el espacio de JxCat, en el que conviven el PDeCAT -partido heredero de la antigua Convergència-, la Crida Nacional per la República -impulsada por Puigdemont y Jordi Sànchez- y perfiles independientes.

Según Mas, "para conseguir algún día la independencia, todos los que están a favor deben sumar en una misma dirección y no podemos prescindir de nadie".

"Para que tengamos éxito algún día en nuestro objetivo y Cataluña pueda llegar a ser un país independiente dentro de un marco federal europeo, Carles Puigdemont y Marta Pascal deben poder sumar en un proyecto común", ha insistido.

De cara a la reordenación de este espacio, existen tres opciones: "la ideal" sería a su juicio convertir JxCat en "un partido político unificado" antes de las elecciones, otra solución "asumible" sería que el PDeCAT y la Crida concurriesen a los comicios como una "coalición electoral" y, por último, existe el riesgo de ruptura.

Mas ha dejado claro que, si el PDeCAT y la Crida no son capaces de ponerse de acuerdo y se presentan por separado, él no se implicará en favor de ninguno de los dos: "No estaré en un proyecto de separación, no estaré ni en un sitio ni en otro".

Ha reconocido que no le "gusta" que voces independientes dentro de JxCat "renieguen" de la antigua CDC: "Es injusto y poco inteligente, porque el legado de lo que representó CDC es, desde un punto de vista de obra de gobierno y de transformación del país, el mejor legado que hay en Cataluña en los últimos 40 años".

En la futura JxCat, según Mas, el PDeCAT debería ser "uno de los pilares fundamentales de la nueva organización".

Por ello, a los perfiles moderados del PDeCAT -como Marta Pascal, Carles Campuzano o Jordi Xuclà- que no descartan escindirse e impulsar una nueva opción electoral catalanista, les ha aconsejado que esperen a ver cómo queda configurado el espacio de JxCat.

"Yo no tomaría decisiones hasta que se aclarase definitivamente JxCat", ha dicho Mas, porque "puede ser que, según como acabe JxCat, no haga falta" que pongan en marcha una alternativa electoral.

En este sentido, ha señalado que "una coalición electoral permitiría que el PDeCAT tuviese vida propia y compartiese un programa electoral y unos candidatos con la Crida".

La lista de JxCat, en su opinión, debería responder al "criterio de la Casa Grande del Catalanismo", con nombres preparados para "gobernar el país en los próximos cuatro años", mientras que "para negociar el proceso soberanista ya habría otros actores que no serían precisamente los que formarían parte del Govern".