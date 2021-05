Podemos quiere a Ione Belarra como sucesora de Iglesias al frente del partido

Madrid, 6 may (EFE).- La dirección de Podemos no quiere dilatar en el tiempo la sucesión de Pablo Iglesias al frente de la formación morada y, aunque aún no ha decidido oficialmente cómo se producirá ese relevo, fuentes consultadas por EFE apuntan ya a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como la dirigente con más posibilidades para asumir el liderazgo.

La Ejecutiva de Podemos reunió ayer de urgencia tras el anuncio de Pablo Iglesias de que dejará su cargo de secretario general y la política ante el fracaso de la izquierda en las elecciones en Madrid, en las que no han podido evitar un gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Una vez que Iglesias ha decidido su salida y que ha dejado claro que esa tarea debería ser asumida por una mujer, ahora Podemos trabaja para que el relevo se produzca de forma rápida y ordenada, y parece descartado que la persona que pilote la Ejecutiva sea la número dos, la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Esto sitúa a Ione Belarra, muy cercana tanto a Iglesias como a Montero, como la más probable candidata para dirigir el partido después de que ella haya asumido también el Ministerio que ocupaba anteriormente Iglesias en el Gobierno de coalición.

La nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, a quien Iglesias ha designado como su sucesora al frente de la coalición Unidas Podemos, no es militante de la formación morada, sino del PCE, lo que la descarta en principio para liderar el partido morado.

Lo que aún no ha confirmado Podemos es si el relevo se hará formalmente mediante una nueva asamblea un año después del 'Vistalegre III' que reeligió por cuatro años a Iglesias y aprobó nuevos estatutos.