Quinientos coches se unen a la caravana "fúnebre" por la hostelería en Ponferrada (León)

Ponferrada (León), 26 nov (EFE).- Medio millar de vehículos se unieron a la caravana "fúnebre" de protesta por el cierre del sector de la hostelería en Ponferrada (León) que, desde su salida a las 10:30 horas desde el estadio de El Toralín recorrió los principales municipios de la comarca.

Bembibre, Villafranca o Camponaraya vieron pasar a los coches en un recorrido que duró tres horas y discurrió por un tramo de la A-6, en la que se acondicionó un carril para ellos.

Empresarios hosteleros, propietarios de negocios de ocio nocturno y también taxistas y proveedores, gimnasios y comercios cumplieron con una cita que se suma a su reivindicación para que les dejen abrir.

La imagen de unidad fue aplaudida por todos ellos, que esperan que sea un símbolo para que se vea la situación límite que sufren "como no tomen medidas rápidas no podremos salir adelante", explicaban enfadados por no comprender lo que sucede "tenemos que abrir ya" porque consideran que no pueden aguantar más.

Un coche fúnebre abría la caravana por la "situación fatal" que atraviesan y advierten de que mucho se teman que no podrán abrir hasta después del puente, según lamentaban algunos de los participantes.

Los hosteleros vuelven a exigir ayudas directas por parte de las administraciones y consideran que con el 30% de aforo en interiores será difícil que puedan sobrevivir.

Por eso reclaman poder trabajar sin restricciones, cumpliendo las normativas.Los manifestantes también lamentaron la falta de transparencia por parte de las administraciones para saber lo que podrán hacer en Navidad, aunque temen que en enero se vuelva a los cierres, algo que ya no aguantarían muchos de los negocios.

Los hosteleros siguen en pie de guerra y el domingo será el tercero de mes en el que se manifiesten a las puertas del Ayuntamiento de Ponferrada para seguir reclamando ayudas y trabajo.