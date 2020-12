Rafael Amargo no pertenece a una organización criminal, asegura su abogado

Madrid, 2 dic (EFE).- Rafael Amargo, detenido este lunes en una operación contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, solo tenía "pequeñas cantidades para el consumo" y espera salir en libertad mañana para poder estrenar su espectáculo "Yerma" en el Teatro de La Latina.

Así lo ha asegurado su abogado, Cándido Conde Pumpido, en declaraciones a los medios al salir de la comisaria en la que se encuentra detenido el bailarín, que se ha acogido a su derecho a declarar mañana ante las autoridades judiciales y no hoy ante los agentes.

Amargo y los otros tres detenidos -entre los que está su pareja- pasarán mañana a disposición judicial y Conde Pumpido espera que se les informe de los "elementos concretos" de la investigación que ha llevado a su detención "más allá de las generalidades" que les han comunicado hoy, como el hecho de que hay escuchas.

"Para Rafael es importante que mañana se pueda producir el estreno de 'Yerma' y va a intentar, si queda en libertad, mantener el estreno de la obra", ha reiterado el abogado, que confía en que mañana no se le impongan medidas cautelares dada la pequeña cantidad de droga encontrada en el domicilio del bailarín y en su vehículo.

En palabras de Conde Pumpido, no se encontró drogas "en cantidades que se puedan entender" destinadas al tráfico. Son solo "pequeñas cantidades para el consumo, no tiene nada que ver con el tráfico". "Desde luego, no se han encontrado dos kilos de cocaína", ha asegurado.

Además ha calificado de "contrasentido" el hecho de que la Policía sitúe a Amargo "en la cúspide de una organización criminal que debería estar ganando muchísimo dinero", cuando "todos sabemos que Rafa no está en su mejor momento económico".

"Si existiera esa organización no tendría ningún tipo de problema económico. Es otro indicio de que las cosas no son como se cuentan", ha agregado el letrado, que se ocupa de la defensa de Amargo, su pareja y su productor.

En cuanto al estado del bailarín, ha señalado que está "bastante nervioso, indignado con la situación" y "cree que el daño es irreparable pese a que consiga demostrar su inocencia".

El calabozo está lleno de detenidos y la situación es "bastante impactante" para alguien como Amargo, que "nunca ha estado detenido", lo que le produce "angustia", aunque "no se siente preocupado" por algo que no ha hecho.

Por eso mantiene la esperanza y la confianza en que no hay nada que mañana le impida llevar a cabo el estreno de "Yerma".

Conde Pumpido ha insistido en que necesitan las actuaciones para poder preparar la defensa y ha señalado que no está ni siquiera claro el tiempo que llevaba abierta la investigación.

Amargo no es "una persona que esté metido en ese mundo ni que gane dinero en esas cantidades", ha precisado el abogado, antes de señalar que al bailarín "no se le ha permitido tener una entrevista reservada con su letrado en 24 horas que lleva detenido y eso entendemos que vulnera sus derechos".