Rajoy advierte contra "barra libre" en gasto público para salir de la crisis

Santiago de Compostela, 9 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha advertido este viernes contra la "barra libre" en el gasto público y, aunque se ha mostrado de acuerdo en que hay que hacer unos presupuestos expansivos para intentar paliar la crisis, cree que tampoco se trata de "poner una vela a Santa Rita" sin prever una cifra de ingresos.

En el evento "Diálogo sobre el futuro", organizado por la Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA) en Santiago de Compostela, se ha mostrado "a favor de lo que se ha hecho", en referencia a los ERTES o el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno, pero al mismo tiempo ha recriminado que solo se han adoptado medidas "paliativas".

Su receta para afrontar esta crisis a nivel económico es, según ha relatado, hacer una senda de déficit para los próximos tres años, plantear un escenario de salida y "tener cuidado con que el gasto de 2021 no se dispare", aparte de recomendar que el gasto de 2022 se inferior al del año que viene.

En una jornada en la que el Gobierno central ha adoptado la decisión de decretar el estado de alarma en Madrid, Rajoy no se ha referido a esta cuestión que se acordaba en el Consejo de Ministros mientras se producía su intervención, articulada en forma de diálogo con el politólogo Xosé Luis Barreiro.

Sí ha criticado la actitud de Podemos y de los populismos en general y ha llegado a decir que España está "en manos" de este partido, lo que "no le crea más que problemas y dificultades" a España. "Si alguien cree que se va a producir crecimiento económico y vamos a mejorar el estado del bienestar con una gente que tiene comportamientos así, está muy equivocado", ha considerado.

Pero pese a sus críticas sobre la política gubernamental, Rajoy se ha mostrado confiado en que España sabrá salir de esta situación, porque "un país no es lo que sea su Gobierno, sino lo que sea su gente, cómo se comporte y las cosas que haga. Para mí es mucho más importante la gente", ha concluido.

Rajoy ha asegurado que se ha sentido "muy a gusto" este mediodía durante su intervención, en la que incluso se le ha escapado alguna palabrota, como cuando ha reprochado al Gobierno que quiera derogar la reforma laboral hecha por el PP "por razones doctrinarias o de puro sectarismo, coño", algo por lo que se echa "las manos a la cabeza".

También ha puesto una señal de alarma porque haya partidos que pretenden revisar lo que ha ocurrido en España o cuestionando la Constitución, o al jefe del Estado, algo que cree que es "letal" ante la situación de crisis que vive el país.

Poner en tela de juicio la Constitución "es un disparate y una auténtica máquina de generar desconfianza, que es lo peor para la economía para todo", ha advertido.

Además, ha reprochado a los partidos populistas que, pese a que tenían el beneficio de la duda, hayan acabado "en puro cesarismo, obsesión por la táctica, por la imagen y el teatro" y ya empiezan a "perder su lustre", en referencia a Podemos aunque sin nombrarlo, y asegurando que "hacen mucho daño y dificultan la gobernación"

En todo caso, Rajoy ha dejado un mensaje positivo en esta visita a Santiago. "Soy optimista sobre este país y sobre el mundo en general, creo que el mundo siempre acaba yendo a mejor", ha afirmado como resumen final.

A su juicio, "no hay color" entre la situación de ahora y otras del pasado, por ejemplo con las dos guerras mundiales. "Estoy convencido de que no en demasiado tiempo podremos estar aquí diciendo ¡qué aburrido es esto de que no haya crisis, tendremos que inventarnos algo! Que así sea".

Y así se ha despedido, expresando a mayores su deseo de no haber "aburrido demasiado" a los asistentes porque algunas cosas son 'technicalities', ha dicho, algo que ha atribuido a su costumbre de hablar en el Parlamento donde hay "un nivel impresionante". EFE

msl/am

(foto) (vídeo)