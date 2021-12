Rajoy alerta contra "juicios paralelos" como los que sufrieron Barberá y Camps y reclama suprimir la acusación popular

El expresidente defiende al Rey Juan Carlos y dice que ha sido "atropellado inmisericordemente e injustamente en este país"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha alertado este miércoles contra "juicios paralelos" como los que sufrieron en su día la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y el expresidente Francisco Camps y ha afirmado que este tipo de hechos demuestran que necesitan "vacunas eficaces" no solo contra la pandemia sino también "contra el populismo". Además, ha pedido suprimir la acusación popular de la que, según ha dicho, él ha sido víctima porque "solo sirve para hacer política" y "poner a mucha gente honorable en tela de juicio".

Rajoy ha lanzado estas reflexiones en la presentación de su libro 'Política para adultos' (Plaza&Janés) en el Casino de Madrid, que ha contado previamente con la intervención el periodista Carlos Herrera. Al acto han asistido casi todos sus ministros pero la foto más buscada ha sido la de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso después de más de mes y medio sin coincidir, en medio del pulso por el control del PP de Madrid.

En su discurso, ha asegurado que su libro se centra en el populismo, que es uno de los "mayores retos a los que se enfrentan las democracias liberales". "Adán es un populista, es el que llega nuevo y se cree que con él llega todo porque todo lo anterior a su advenimiento al mundo, no existe", ha enfatizado.

Según ha subrayado, en los últimos tiempos se ha producido un proceso de "infantilización". "Los políticos deben actuar como adultos, pero no solo ellos, también los periodistas, los banqueros, los empresarios, los sindicatos y cualquier persona que se precie", ha apostillado.

Rajoy ha advertido de que el populsimo es "contagioso" y ha destacado lo que ocurre ahora con los "particularistas", los que hablan de "qué hay de lo mío" o el hecho de que haya 17 partidos sentados en el Congreso, algo que dificulta la gobernabilidad.

"120 PORTADAS EN TRES AÑOS"

Además, ha denunciado la "demagogia de los juicios paralelos" y el "honor de los inocentes", citando el caso de Rita Barberá y Francisco Camps. "120 portadas en tres años en un periódico nacional y jamás fue condenado por tribunal alguno", ha afirmado, cosechando un aplauso del auditorio, para añadir: "Necesitamos vacunas eficaces contra la pandemia, pero también contra el populismo".

Como hace en su libro, el expresidente del Gobierno ha defendido la institución de la monarquía y al Rey Juan Carlos "atropellado inmisericordemente e injustamente en este país". De nuevo, ha cosechado una ovación de la sala.

También ha dicho defender la independencia de la Justicia y ha propuesto algunas reformas, como la supresión de la acusación popular. "He ido en dos ocasiones a la Audiencia Nacional y allí me he encontrado en tono inquisitorial tres acusaciones del PSOE, una de IU, otra del señor Boye, que no sé qué le ha pasado con su despacho, y algún otro más", ha resaltado.

Según el expresidente del Gobierno, en "ningún país de Europa existe la acusación popular" porque "solo sirve para hacer política, para retrasar los procedimientos y poner a mucha gente honorable en tela de juicio".

CRITICA LAS "CONTRARREFORMAS" DE SÁNCHEZ

Rajoy se ha mostrado partidario del "consenso" en los temas que son "reglas del juego". Eso sí, ha dicho que el acuerdo al que llegó el PSOE "con todos los que ha llegado, supone vulnerar lo que fue el espíritu de la Transición".

"Ahora se le pide a la oposición que llegue a entendimientos. Pero ¿cómo se puede llegar a entendimientos con alguien que está coaligado y gobierna, si se le puede llamar así, con Bildu y partidos que no creen en España y lo que quieren es liquidarla?", se ha preguntado, para añadir que él cree en el "bipartidismo".

Finalmente, ha apostado por hacer reformas ante la situación económica y ha criticado las "contrarreforma" de Pedro Sánchez con las pensiones o la reforma laboral. "No se puede hacer reformas por puro sectarismo", ha resaltado.