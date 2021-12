Rajoy destaca el apoyo "masivo" a Ayuso en las urnas y confía en que haya pronto un acuerdo sobre el PP de Madrid

"Lo deseo fervientemente pero no es mi papel darle instrucciones a nadie ni decir lo que tiene que hacer o no", añade

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha destacado este viernes el apoyo "masivo" que recibió en las urnas la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por lo que "se merece un respeto porque se lo ha ganado". Dicho esto, ha confiado en que el conflicto entre la dirección del PP y la Puerta del Sol se despachará "próximamente" porque es gente "inteligente" que quiere que al partido "le vaya bien".

Aunque ha asegurado que él no está "metido en ese asunto" ni "procede que lo esté", Rajoy considera que "esto se resolverá pronto". "Desde luego, lo deseo fervientemente pero no es mi papel ni darle instrucciones a nadie ni decir lo que tiene que hacer o no. Mi papel es desear que esto se arregle y que estemos en lo importante", ha declarado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

El exjefe del Ejecutivo ha rehusado entrar en el motivo del enfrentamiento entre Casado y Ayuso -- "qué quiere que le diga", se ha limitado a decir cuando le han preguntado--, si bien ha destacado que conoce a los dos "bastante" de su época como presidente del PP.

Así, ha recordado que Casado era vicesecretario de Comunicación del PP y que una de las personas que estaba en su equipo era Isabel Díaz Ayuso. Ha añadido que es "gente que trabajó muy bien" y le dedicaba "muchas horas". "Hicieron una buena labor, tuvo lugar el Congreso, ganaron. Y Casado propuso a Isabel Díaz Ayuso", ha relatado, en alusión a la decisión del líder del PP de nombrarla candidata a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas.

AYUSO "SE MERECE UN RESPETO PORQUE SE LO HA GANADO"

A renglón seguido, Rajoy ha puesto el acento en elogiar la gestión de Ayuso como presidenta. "Ella tiene mucho mérito porque vivió una situación muy compleja con toda la pandemia. Tomó decisiones arriesgadas, le salió bien y luego la gente le ha apoyado masivamente, con lo cuál se merece un respeto porque se lo ha ganado". Y Casado también, porque se lo ha ganado", ha manifestado.

Dicho esto, ha confiado en que haya pronto un acuerdo. "Estoy convencido de que tratándose de gente inteligente y que quiere que al partido le vaya bien, pues este asunto será despachado próximamente", ha apostillado.

Al se preguntado cómo valora que el conflicto entre Ayuso y Casado se compare con el que él tuvo en el pasado con Esperanza Aguirre, Rajoy tampoco ha querido entrar y se ha limitado a asegurar que "esto es muy complejo" porque los partidos "son bastante imperfectos" y dentro de los mismos "convive mucha gente distinta".

"Te unen los principios básicos y fundamentales, ha declarado, para añadir que luego "todos tienen una forma diferente de ver a vida y lo que hay que intentar es que haya una cierta paz y una cierta tranquilidad".

Rajoy ha afirmado que él, cuando dejó la política tras la moción de censura, dijo que no iba a "seguir poniendo chinas en el camino de nadie" después de haber estado 40 años dedicándose a ello. "Y no lo voy a hacer", ha abundado.