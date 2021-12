Rajoy erige a Feijóo en referente de la "política para adultos" y arenga contra el "contagioso" populismo

Carga contra Podemos y defiende al Rey Juan Carlos, mientras el presidente gallego ensalza su gestión y sus reformas

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha presentado este viernes en Santiago su libro 'Política para adultos' en un evento en el que ha señalado al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como referente en la práctica de este tipo de política y ha pronunciado una arenga contra el "contagioso" populismo, llegando a reivindicar, en un contexto marcado por la covid-19, que también sería "necesaria" una "vacuna" frente a estos contagios.

"Podría limitarme a decir que política para adultos es la que hace el presidente de la Xunta. A partir de ahí me levantaba y me iba", ha arrancado su discurso un Rajoy cuyos chascarrillos han sido muy aplaudidos por varias decenas de asistentes reunidos en un evento celebrado en la capital gallega en que el propio Feijóo fue el encargado de presentarle, y al que no faltaron destacados miembros del Ejecutivo autonómico y del PP gallego.

Pero más allá, ha aclarado que el título de su libro no tiene "nada que ver con la edad, ya que se puede ser joven y adulto o adulto e infantil". "O si quieren, medio tonto", ha apostillado, antes de reivindicar el valor del "diálogo y del consenso" en la política en contraposición con la que practica un populismo que, bajo su punto de vista, "infantiliza" y, además, "es muy contagioso".

"El populismo es contagioso si uno no se anda con cuidado", ha sentenciado, y ha recordado que así lo subraya en su libro, en el que habla de sí mismo y "además mal". "Me dejé llevar por la influencia de los populistas y por la opinión pública", ha remarcado y ha mencionado el papel de Ciudadanos, convencido de que no solo los políticos deben actuar "como adultos" si no también "los banqueros, los empresarios, los sindicatos y los periodistas".

"Hay mucha gente que ejerce a la vez de policía, guardia civil y tribunal sentenciador. Condenan al que proceda y se quedan tan panchos", ha advertido, alertando del riesgo de "liquidar la presunción de inocencia", en referencia a dirigentes que han estado en el foco de procesos de corrupción y a quienes "jamás en la vida ha condenado un tribunal".

Y para hacerle frente a estos "contagios" que afectan "a los ciudadanos, a su honorabilidad y a sus familias", ha asegurado que sí "se necesitaría una vacuna".

DURAS CRÍTICAS A PODEMOS

Pero sobre todo, además de definir las características de los "populistas" y de los "adanes" de la política, para los que "no existe o no vale" nada de lo que hubo antes que ellos, ha puesto el foco en Podemos. Entre otras cuestiones, ha reiterado una idea que ya ha lanzado varias veces antes: su rechazo a una formación cuya "única aportación" es, ha dicho, "todos, todas, todes".

"Hay un Ministerio que se dedica a eso", ha lamentado, además de poner en cuestión "la lógica" del lenguaje inclusivo con varios ejemplos --"logopedas y logopedos", entre ellos-- muy aplaudidos por el público.

Pero Feijóo también ha defendido "atender a la economía" como "mejor forma de hacer política" porque "una buena política económica fortalece la democracia", y ha reivindicado el bipartidismo y la defensa de la Corona y del rey Juan Carlos, de quien ha dicho que es "muy injusto" que esté en Abu Dhabi, mientras en España juegan un papel relevante en la gobernabilidad partidos que "apoyaron a ETA".

LA POLÍTICA DE ADULTOS "DERROTADA" POR UNA MOCIÓN DE CENSURA

En el Auditorio Abanca, Feijóo, a quien Rajoy ha agradecido que le "cuide" sobre todo desde que "no manda en ningún sitio", ha arrancado la presentación con una reflexión sobre el término 'política de adultos'. "¿Acaso existe otra política?", se ha preguntado, antes de concluir que "desgraciadamente así es: una política adolescente e incluso otra infantil".

"Mariano puede predicar la política de adultos porque la practicó antes", ha proclamado Feijóo, antes de recurrir a varios ejemplos: el "rescate" de España para hacer que "creciese como ningún otro país", la "reducción del déficit", la creación de 1,7 millones de empleos, "encarrilar con éxito la primera sucesión de la Corona en la Historia de España", la disolución de ETA "a cambio de nada", cuando "pronosticó que los frutos de la nueva política eran efímeros" y "cuando cogió un país acuciado por problemas y dejó uno mejor".

Feijóo ha destacado "saber estar, saber llegar y saber marchar" como cualidades claves para un político y ha enfatizado el "señorío" de Rajoy, de quien ha proclamado que fue "un gran presidente" de España, antes de mostrarse convencido de que los ciudadanos son conscientes de ello y lo sitúan en la "galería de grandes líderes europeos".

El líder del PP gallego ha reivindicado, además, que "la política hecha por adultos no es algo pasado de moda", tras lamentar que este tipo de política "fue derrotada" por una moción de censura que "trastoca principios compartidos por la izquierda y el reformismo democrático", y que apartó a Rajoy de La Moncloa dejando la Presidencia del Gobierno en manos de Pedro Sánchez.

Con Rajoy ha asegurado Feijóo que comparte varias reflexiones, como su rechazo al populismo, que la política "no es un campo de pruebas" y que hay que llegar "aprendido", el valor de la experiencia, que la moderación "no es tibieza" o que "la política de Estado no es relativisimo". También ha ensalzado sus reformas y ha concluido que "no hay una vieja o nueva política", si no que la política es "buena o mala, útil o estéril".