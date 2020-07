Rajoy: "Galicia merece un presidente que no divida” y no dé “espectáculos”

Beariz (Ourense), 4 jul (EFE).- El presidente de honor del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha arropado este sábado al candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, un presidente “que no divide a la gente”, que “apuesta por la integración” y que gobierna para todos frente a los “espectáculos” que ofrecen el resto de partidos políticos.

Así lo ha trasladado en un mitin celebrado en la plaza de Beariz, feudo del PP por la provincia de Ourense, ante unas ochenta personas, lugar en el que ha estado acompañado por el presidente provincial, Manuel Baltar, y la cabeza de lista por la provincia, Marisol Díaz Mouteira.

El expresidente del Gobierno ha enumerado, entre sus principales logros, que es una persona que “no divide a la gente, que apuesta por la integración, por unir, por sumar”, y, al mismo tiempo, ha defendido su capacidad para “resolver problemas y no crearlos”.

"No hace políticas doctrinarias ni políticas sectarias, sino que hace lo que debe hacer, que es gobernar para todos”, ha resuelto.

Frente a “la suma” y “el espectáculo” que ofrecen otros partidos, en alusión indirecta a los "cuatro" partidos que están en el Gobierno, ha defendido la gestión de Feijóo, un candidato que “no es sectario” y que "apuesta por la suma, por la integración y por resolver problemas”.

Por ello, ha apelado Rajoy a acudir a las urnas el próximo 12 de julio. “Porque eso es lo que vamos a decidir el día 12", ha asegurado, por un lado, una suma de partidos "de los que nadie sabe quiénes son los candidatos, y no queremos eso”. Y, por otra, que Galicia "siga teniendo un presidente que ha sabido estar a la altura de las circunstancias”.

Para Mariano Rajoy, una suma de partidos no es lo que le conviene a Galicia. “A Galicia le conviene un presidente razonable, integrador y moderado y no ver los espectáculos que a diario estamos viendo en los medios de comunicación”, ha proseguido.

En esta línea, ha insistido en que Galicia merece “seguir teniendo” a Feijóo en esta nueva etapa que ha calificado de “compleja y difícil”, aparte de aludir a la importancia de afrontar dos retos: “El primero, superar esta crisis sanitaria” y, el segundo, “dar batalla” para mejorar la economía española.

Aunque ya fuera de la política activa, ha hecho alusión Rajoy a la situación económica y ha lamentado que hayamos "vuelto a las andadas”, en referencia a las “900.000 personas más” que están en el paro respecto a hace un año.

“Esto no se arregla ni con demagogia ni hablando de que se va a gastar con el dinero que no tienen”, ha zanjado el expresidente, que ha defendido la necesidad de que haya Gobiernos que sean capaces de hacer “política en serio” ya que “si no hay empresas no hay empleo” y “si hay menos recaudación va a haber servicios sociales peores”.

Por este motivo, ha pedido “que nadie se quede en casa” y apoye al gobierno porque “tenemos buenos candidatos, el mejor presidente que puede tener la Xunta y un gran partido que es el Partido Popular”.

Durante el acto, ha ratificado la importancia de estas autonómicas en las que “se va a decidir el gobierno de Galicia para los próximos cuatro años”, convencido de que “la inmensa mayoría de los gallegos” apoyan a un "líder serio" como Feijóo, que es "el mejor presidente que puede tener la Xunta".

“Hoy Galicia está mejor y casi nadie lo discute, siempre hay los recalcitrantes que no ven o no quieren ver “, ha concluido Rajoy.

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha agradecido el apoyo del expresidente del Gobierno a Núñez Feijóo y ha llamado a “no fiarse de las encuestas” y acudir a votar para conseguir “repetir nueve escaños” por la provincia con el objeto de que el candidato del PP a la Xunta revalide la cuarta mayoría absoluta.

“Feijóo garantiza gestión, certeza, unidad”, ha concluido la cabeza de lista por Ourense, Díaz Mouteira, quien ha pedido el apoyo para el candidato del PPdeG frente al resto de opciones que se presentan “cada uno con su programa” y que “lo único que demuestran es que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo”.