Rajoy vaticina que el PP arreglará en el Gobierno "una vez más" lo que "otros desarreglaron": "No hay dos sin tres"

En la apertura de la Convención del PP junto a Casado, aconseja al PP centrarse en la "eficacia" económica porque "evita" los populismos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este lunes que, aunque él tuvo que hacer frente a una crisis económica "bastante peor" que la de ahora, el PP tendrá "una vez más" que "arreglar" lo que "desarregle" el Ejecutivo del PSOE porque es su "sino" y "no hay dos sin tres". En este punto, ha aconsejado a su sucesor, Pablo Casado, centrarse en la "eficacia" económica porque sirve para "evitar" la llegada de populismos.

Así se ha pronunciado en su intervención en la primer jornada de la Convención Nacional del PP que se ha celebrado en Santiago de Compostela centrada en el libre mercado y la propiedad privada. El presidente del PP ha presentado la charla del exjefe del Ejecutivo titulada 'Progreso y empleo' con la que se ha dado pistoletazo de salida a un cónclave que terminará el domingo 3 de octubre en la plaza de toros de Valencia.

Precisamente, tras entrar con Rajoy y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo en medio de una ovación del auditorio, Casado ha destacado las políticas económicas impulsadas en Galicia y ha reivindicado el "programa reformista" del exjefe del Ejecutivo, para lamentar que él recogerá "un legado muy distinto" de las manos de Pedro Sánchez.

"SOLO AL PP PREOCUPAN LOS TEMAS IMPORTANTES"

Rajoy ha calificado de "buena idea" la celebración de la Convención Nacional del PP, con los objetivos "muy loables" de "actualizar" las propuestas del partido para darlas a conocer a la sociedad civil. A su entender, se trata de dedicarse a "los temas importantes" porque "da la sensación" que eso "solo preocupa al PP y pocos más".

"Creo que está Convención supone un paso más en ese camino hacia el objetivo, que estoy seguro que vamos a alcanzar, que es llegar al Gobierno de la nación, ganar las próximas elecciones y, una vez más volver a arreglar lo que otros desarreglaron, pero ése ese nuestro sino y estamos contentos con él", ha enfatizado.

A renglón seguido, Rajoy ha avisado que la "eficacia económica ayuda y mucho al éxito de las democracias liberales" y "evita" además "toda suerte de tentaciones populistas que han estado y continúan muy en boga en Europa en los últimos tiempos y también en España".

LA EFICACIA ECONÓMICA FRENTE A LOS POPULISMOS

Según ha añadido, el nacimiento de partidos populistas o de partidos "contagiados por los populistas" se puede deber a varias razones: identidades amenazadas, corrupción de los gobiernos, la inmigración o las crisis económicas.

En este sentido, ha explicado que el paro, los sueldos bajos, los servicios públicos que no funcionan o la pobreza "genera la tentación en algunos de dar su apoyo a partidos que creen que lo van a arreglar todo en un cuarto de hora y que los demás no tenían ni conocimiento ni experiencias ni eficacia".

Por todo ello, ha subrayado en que "para evitar los partidos populistas que terminan todos muy lejos de las libertades y del Estado de Derecho, también es muy importante prestarle atención a la economía y el empleo". "Para preservar la democracia y evitar los partidos populistas es fundamental llevar a cabo una buena política económica y atender las necesidades de la gente", ha abundado.

"NO MINIMIZAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA"

En su discurso, Rajoy también ha explicado cómo se debe abordar con éxito una crisis económica y ha destacado que "lo primero es hacer un buen diagnóstico" porque, como decía Ortega y Gasset, "toda realidad ignorada prepara su venganza".

"Conviene no minusvalorar la magnitud de la crisis", ha avisado, para recordar que en 2008 el PSOE negó la crisis y no tomó medidas, tildándole a él de "profeta de la catástrofe". La consecuencia de eso, ha proseguido, fue que la realidad "se tomó su venganza" y los españoles lo pasaron "muy mal".

Por eso, ha insistido en que no hay que "minimizar las consecuencias económicas de la pandemia". "Este no es un tema de ser más optimista o pesimista, o ser un cenizo o no serlo sino ver la realidad", ha resaltado, para agregar que si se sabe donde está se pondrán tomar medidas.

EN 2011, UNA CRISIS "BASTANTE PEOR" QUE LA DE AHORA

En este punto, ha avisado que España está hoy a "ocho puntos porcentuales de restablecer el nivel de PIB previo a la pandemia" mientras que Alemania y Francia a un poquito menos de tres y Estados Unidos "ya está en el nivel previo" al Covid. Por eso, ha reiterado que no hay que "minusvalorar la realidad" porque viendo dónde están los demás países ocho puntos "es mucho".

En todo caso, tras repasar varios datos económicos, Rajoy ha remarcado que "es más fácil" salir hoy de la crisis que cuando el PP llegó la última vez al Gobierno. "La diferencia es abismal", ha sentenciado, para recalcar que cuando él llegó a Moncloa tuvieron que hacer frente a una crisis "bastante peor" que la de ahora.

Para salir de una crisis, ha defendido fijar objetivos como el empleo para acabar con el paro y apostar por una "buena política económica", "olvidarse de eslóganes, dogmatismo, demagogia y el sectarismo".

Aunque ha defendido las ayudas del ICO y la aplicación de los ERTE que ha impulsado en la pandemia el Gobierno de Sánchez --si bien ha recordado que los aprobó el PP en su reforma laboral aunque ahora "presuma" la vicepresidenta Yolanda Díaz--, ha criticado la falta de ayudas directas a las empresas en la pandemia, que se esté apostando por más gasto estructural y que no se estén haciendo reformas. "Aquí no se están haciendo ninguna reforma, solo se están haciendo contrarreformas", ha criticado.

También ha calificado de "error" la reforma de las pensiones del Ejecutivo de Sánchez y se ha dirigido a Pablo Casado para mostrarse convencido de que tendrá que cambiarla cuando el partido llegue al Palacio de la Moncloa aunque le convoquen "una huelga".

Finalmente, Rajoy ha asegurado que el PP ha gobernado dos periodos de tiempo en democracia y que en los dos les dejaron "lo que les dejaron", en alusión a la gestión del PSOE. "Lo dejamos, sin ánimo de presumir porque ya no tiene sentido, mejor. Y me temo que no hay dos sin tres, pero será para el bien de España", ha aseverado.