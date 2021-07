Raquel Sánchez asegura que se dejará "la piel" como ministra: "Intentaré aportar para mejorar las cosas en Cataluña"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La hasta ahora alcaldesa de Gavá (Barcelona), Raquel Sánchez Jiménez, que sustituirá al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al frente de este departamento, ha asegurado que se va a dejar "la piel" en su nuevo cargo.

"Después de un año y medio de esta terrible pandemia que estamos superando, es momento de afrontar los grandes retos de este país con la máxima determinación y dejándome la piel. Voy a hacerlo por el conjunto de este país y de los españoles", ha afirmado.

Así lo ha manifestado este domingo Raquel Sánchez en declaraciones a los medios, minutos después de celebrar el Pleno de renuncia a su condición de alcaldesa y concejala en el Ayuntamiento de Gavá.

"Se lo debo todo a mi ciudad, mi gente, mis equipos, aquí me he crecido, me he formado. Intentaré aportar mi trabajo para también mejorar las cosas en Cataluña, eso es un reto muy importante y así lo ha fijado el presidente del Gobierno", ha apuntado.

Aunque ha destacado que no puede "entrar en tema más de contenido", ha realizado unas "primeras palabras de agradecimiento" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a su ciudad: "Acepto este reto con un enorme orgullo, determinación pero también con mucha humildad".

Por último, Sánchez ha explicado que lo primero que hará cuando llegue a La Moncloa será reunirse con el jefe de Gabinete y ponerse "al día de todos los temas".