Ratko Mladic: "Era y sigo siendo un objetivo de la OTAN"

La Haya, 26 ago (EFE).- El genocida Ratko Mladic dijo este miércoles que es y sigue siendo "un objetivo de la OTAN" y acusó al Mecanismo de los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), que revisa su recurso de apelación, de tener "un conflicto de intereses" al no revisar el papel de los cascos azules holandeses en la masacre de Srebrenica.

La Fiscalía reitera la responsabilidad de Mladic en la masacre de Srebrenica

"Soy un hombre que ha sido un soldado profesional toda su vida. Trabajé en tiempos de paz y de guerra y defendí a mí país, que fue destruido por la alianza de la OTAN", dijo el exlíder serbobosnio en el alegato final de su recurso de apelación, en el cual sus abogados buscan absolverlo de su actual cadena perpetua.

"¿Debe ser Mladic considerado culpable? ¿Porque no permitió a sus enemigos que tiraran a niños serbios a los pozos como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Tenía razón el tribunal cuando me condenó a cadena perpetua? ¡No! ¡Tenían un conflicto de intereses, no defendían la paz sino a Holanda y al batallón holandés!", exclamó el exlíder militar serbobosnio.

Mladic se refirió de esta manera a los cascos azules holandeses que, en julio de 1995, se retiraron del enclave de Srebrenica, en Bosnia-Herzegovina, a pesar de la orden que tenían de proteger el lugar, y permitieron la entrada de las tropas serbobosnias y la posterior masacre de unos 8.000 hombres y adolescentes.

El exlíder militar se dirigió directamente a la fiscal del MTPI Laurel Baig, que defendió mantener la condena de cadena perpetua contra él, y la acusó de ser "la representante de Estados Unidos" en el juicio.

"Me ha descrito con palabras satánicas y propias de una serpiente. No soy nada de las cosas que me ha llamado", dijo mientras la señalaba.

"No soy un santo, soy un hombre simple, lo he dicho muchas veces durante la guerra. La fe me puso en la posición de defender mi país de vosotros, potencias occidentales, y lo devastasteis con la ayuda del Vaticano y de la mafia occidental", añadió.

Poco después, los jueces detuvieron el alegato final de Mladic porque sobrepasó el tiempo límite de diez minutos que le fue concedido.

La defensa del exlíder militar ha pedido la absolución de su cliente por supuestos "errores de Derecho" cometidos en su sentencia, mientras que la Fiscalía reclama mantener su actual cadena perpetua y añadir un segundo cargo de genocidio.

Mladic fue condenado en noviembre de 2017 por el genocidio de Srebrenica, así como por cuatro crímenes de guerra y cinco de lesa humanidad.