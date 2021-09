Podemos reafirma que es "crucial" en los PGE terminar con la "elusión fiscal" de las grandes empresas

Deja claro que un buen acuerdo prima sobre los tiempos y insiste en vincular el pacto presupuestario al desbloqueo de la ley de vivienda

El secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha reafirmado que terminar con los mecanismos de "elusión fiscal" de las empresas es un tema "crucial" en estos Presupuestos Generales del Estado, dejando claro "no se entendería" que el anteproyecto que vaya al Consejo de Ministros no desplegara ese tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades a grandes empresas.

También ha detallado que la negociación sobre la nueva Ley de Vivienda no se puede disociar de la negociación presupuestaria. Por tanto, el acuerdo presupuestario tiene que estar vinculado al pacto sobre los mecanismos de regulación del alquiler.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Álvarez ha explicado que en un gobierno de coalición las negociaciones "llevan su tiempo" y ahora trabajan para tener listo el borrador de los PGE "lo antes posible". No obstante, ha aclarado que en este proyecto normativo lo relevante es "no hacer el trabajo a medias sino hacerlo bien", para que salgan adelante las medidas que debe tener.

"Los deberes hay que hacerlos bien", ha puntualizado el secretario de Estado y miembro del equipo negociador de Unidas Podemos de cara a las nuevas cuentas públicas.

Sobre materia fiscal, ha trasladado que el debate no es elevar los impuestos sino "reequilibrar la recaudación", es decir, decidir a quien "se les baja y a quien se les sube". Por ejemplo, ha apuntado que en el caso del impuesto a las pymes Unidas Podemos plantea bajarlo del 25 al 23% mientras que a grandes empresas es necesario elevarlo a ese tipo mínimo del 15%, sobre todo cuando ese margen ya ha suscitado un gran consenso internacional.

NO HAY RIESGO, LA RECUPERACIÓN ESTÁ INSTALADA

A su juicio, esa subida de la carga fiscal a las grandes empresas no comporta riesgo para la recuperación económica, que está plenamente "instalada" a tenor de los niveles de empleo generados y por los estímulos económicos que despliega el Ejecutivo. En consecuencia, Álvarez ha proclamado que estas compañías no pueden utilizar el argumento de que se puede poner en peligro la recuperación porque "no se sostiene".

Al hilo, ha apuntado que los PGE deben acabar ya con esa "elusión fiscal" de las grandes empresas pero ha añadido que posteriormente se deberá plantear una reforma fiscal "integral" y "en profundidad", en base al informe del comité de expertos en la materia, que se prevé para febrero o marzo.

En particular, ha abogado por centrar los esfuerzos en acabar con los "agujeros fiscales más relevantes" actualmente. Para ello, ha reivindicado la necesidad de establecer un tipo mínimo no bonificable en el impuesto de Patrimonio o desarrollar un impuesto más elevado a grandes fortunas.

LA HOJA DE RUTA EN VIVIENDA ES CLARA: REGULACIÓN DE ALQUILER

Respecto a la ley de vivienda, Álvarez ha destacado que es una "prioridad política" del Ejecutivo de coalición que acumula retraso y ha insistido en vincular el acuerdo presupuestario a su desbloqueo. "Nadie entendería que no se pueda resolver en esta negociación, debe salir", ha apostillado.

El responsable del área económica de Podemos también ha defendido que su formación apoye la propuesta de ley de vivienda elaborada por sindicatos y movimientos sociales, pues su función es "canalizar la voz de esos colectivos", con independencia de que en algunos puntos puedan llegar a no estar de acuerdo.

Por tanto, ha trasladado que la "hoja de ruta" del acuerdo de coalición es "muy clara" y "tiene que haber una ley de viviena que incorpore mecanismos de regulación de alquiler en el corazón" de la normativa, máxime cuando la experiencia "empírica" en el resto de Europa establece que es la fórmula a seguir.

En cuanto a si está de acuerdo en celebrar un referéndum en España como el celebrado en Berlín sobre si es necesario expropiar viviendas a grandes tenedores, Álvarez ha dicho que sería "útil" y pondría el foco en un "debate social", pues la vivienda es un bien de primera necesidad y la concepción como bien de inversión debe ser secundaria.