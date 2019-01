El juez rechaza la declaración de los peritos de las demandantes por Agreal

El juez ha rechazado que los peritos de la defensa de siete mujeres que han demandado a Sanofi-Aventis por los daños provocados por el fármaco Agreal declararan en la segunda jornada del juicio celebrada este martes por posible "contaminación" de pruebas, "indefensión" y nulidad del juicio.

Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia en el juicio de responsabilidad civil que se inició este lunes con la declaración de las siete afectadas y a cuya vista asistieron ambos peritos, Antonio Piga y María Tesera Alfonso-Galán.

"Ni Antonio Piga ni María Teresa Alfonso-Galán pueden prestar declaración", ha señalado el juez tras constatar que ambos estuvieron presentes el día anterior y escuchar a las partes.

El abogado de la defensa, Francisco Almodóvar, ha asegurado que "no se dieron cuenta" y se identificaron "debidamente" como peritos, y ha explicado que entendería que pudieran "contaminarse" las pruebas en relación a la declaraciones de las mujeres pero "no en la parte general de cómo actúa el medicamento en el cuerpo" ni en la explicación de la "causalidad" que ha investigado.

La defensa de Sanofi-Aventis ha argumentado que la presencia de los peritos de la parte actora "le habría otorgado el privilegio de saber" los argumentos de la defensa y por tanto, "una posición ventajosa" que les deja en "indefensión".

La Fiscalía, además, ha añadido que su presencia podría hacer que se incurriese en una "nulidad del procedimiento", algo que no querría porque "iría en contra de las demandantes".

El juez ha asegurado que aunque la ley "no lo dice de forma expresa para los peritos como lo hace para los testigos", en las normas procesales se establece que "quienes prestan declaración no deben contaminarse con pruebas prácticas".

Además ha añadido las argumentaciones tanto de la Fiscalía como la de la parte demandada, lo que le ha llevado a concluir que "no pueden prestar declaración" aunque ha aclarado que ello no quiere decir que no tengan en cuenta sus informes periciales, que están "admitidos, documentados y pueden ser valorados".

La defensa ha mostrado su protesta con la decisión aunque no ha podido interponer recurso de reposición porque el juez ha asegurado que "no cabe".