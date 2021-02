Podemos rechaza la desvinculación de Casado de la etapa de Rajoy y Aznar: "Seguís siendo mafia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Podemos ha criticado al líder del PP, Pablo Casado, al desvincularse por completo del extesorero Luis Bárcenas y de la etapa anterior del partido tras proclamar que "ese PP ya no existe". Y es que la formación morada le ha acusado de seguir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque siguen siendo "mafia".

"Ahora dice Casado que ese PP ya no existe... Si no existiese, tú, exjefe de gabinete de Aznar y portavoz del PP con Rajoy, estarías en tu casa o condenado. Por eso seguís bloqueando la renovación de la cúpula del Poder Judicial colocada por el PP, porque seguís siendo mafia", han lanzado desde la cuenta oficial de Podemos.

Unas declaraciones que también ha comentado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que con ironía ha dicho que la frase 'Ese PP no existe' proferida por Casado significa lo mismo que 'Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir', aludiendo a las disculpas que expresó el rey emérito Juan Carlos I tras sufrir un accidente en una cacería en Botsuana.

"Lo que puedo decir es que ahora mismo el PP no tolera ninguna práctica irregular y los españoles pueden confiar en la absoluta ejemplaridad de este partido. El resto de partidos no puede decir lo mismo", ha proclamado Casado en una entrevista en la Cadena Cope, que ha recogido Europa Press.