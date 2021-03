Podemos rechaza los disturbios y apoya a los agentes heridos, pero pide investigar determinadas actuaciones policiales

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha rechazado los disturbios generados este fin de semana durante protestas en Barcelona y ha trasladado su apoyo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad heridos, si bien también ha pedido que se investigue y sancionen determinadas actuaciones policiales que no debieron producirse.

En rueda de prensa en la sede del partido, Serra ha indicado que "a nadie le gusta" incidentes como los acaecidos los últimos días, pues no permiten "avanzar hacia nada bueno".

Sin embargo, no van a aceptar que se ponga únicamente el foco en los disturbios y quitar del debate público la situación que atraviesa la libertad de expresión y "criminalizar" el derecho a la manifestación.

Por tanto, ha llamado a preguntar por qué salen a la calle miles de jóvenes a protestar contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, que están "cansados" de vivir una "crisis permanente" con "expectativas frustradas".

Sobre las actuaciones policiales, Serra ha comentado que se han observado intervenciones "que no son las que deberían darse", en alusión a una manifestante que perdió un ojo tras el disparo de una bala de foam. En consecuencia, debería abrirse una investigación y desplegar "sanciones" para que no vuelva a pasar.

"Hay que apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero desde luego hay que sancionar actuaciones de abuso de poder y de no acuerdo a la ley", ha apostillado la portavoz de la formación morada.

Preguntada sobre si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, debería presentarse como acusación particular tras los incidentes de este fin de semana, Serra ha dicho que es una decisión que compete a la regidora, que trabaja para garantizar la seguridad del conjunto de la ciudadanía y defender la libertad de expresión.

También ha dicho, preguntada por los medios, que Podemos no comparte el tuit del colectivo Arran que celebró el intento de quema de un furgón policial. Y es que Serra ha concluido que el debate no debe ser "violencia sí o no" sino ir a la cuestión de fondo sobre las causas que generan malestar en la juventud.