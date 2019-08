El juez rectifica y aclara que aún no investiga si Millo prevaricó el 1-O

El juez de Barcelona que abrió diligencias a raíz de una querella contra el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo por no impedir las cargas del 1-O ha rectificado y ha dictado un nuevo auto en el que aclara que todavía no ha decidido si la investiga.

En el nuevo auto, a que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona reconoce "un error de transcripción mecanográfica" en la resolución que dictó el pasado 23 de julio, donde acordaba abrir una investigación para determinar si Millo prevaricó al no intervenir para evitar las cargas del 1-O.

El magistrado precisa ahora que las diligencias que abrió "se incoaron a los meros efectos de registro, ya que se denuncia un delito de prevaricación", y que lo que se acordó es dar traslado a la Fiscalía para que se pronunciara sobre si debe admitirse a trámite o no la querella contra Millo.

Una vez disponga del informe de la Fiscalía, el juez decidirá si admite la querella por prevaricación, lo que implicaría abrir una investigación formal contra el que fuera delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña y ahora secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

El nuevo auto acuerda "subsanar el error material sufrido en el sentido de que las diligencias se incoan a los meros efectos de registro", de acuerdo con los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan las rectificaciones en las resoluciones judiciales.

En la querella, el colectivo Juristes per la República subraya que Millo, por su cargo público, tenía la obligación de velar y salvaguardar la "paz ciudadana" y la "integridad" de los ciudadanos en el desarrollo de su actividad cotidiana.

Por el contrario, según la querella, Millo no ordenó detener las cargas pese a que fue consciente de que la actuación de la Policía Nacional el 1-O "podía generar situaciones de uso desproporcionado de la fuerza", a la vista de la actitud de la población "en la resistencia pasiva" ante los puntos de votación.

La "secuencia lógica" habría sido que Millo hubiese ordenado detener las cargas, especialmente teniendo en cuenta, según el escrito, que hacia las 13.00 horas se comprometió telefónicamente con la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, a que las cargas no se repetirían por la tarde, y pese a ello aún continuó la intervención policial.