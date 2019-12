Los regantes temen una intención del Ministerio de revisar las reglas de explotación del trasvase

Así lo ha manifestado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, en el tradicional desayuno informativo con motivo de estas fechas, donde ha dejado claro que están viendo "con lupa" con los servicios jurídicos la orden del Ministerio y "si hay detrás algún atisbo de responsabilidad penal lo perseguiremos".

Porque, ha criticado, la nota de prensa del Ministerio decía que "debido a la contaminación difusa de la agricultura en el Mar Menor no se trasvasa" y eso, a su juicio, "es prevaricar, porque estaría por demostrar a ver qué informes definen con esa claridad que hay una agricultura que perjudica al Mar Menor".

"No sé quién puede demostrar que el regadío de Elche perjudica al Mar Menor, eso es mentira", ha zanjado el presidente del Scrats, quien ha anunciado que intentarán plantear una querella por prevaricación.

En esta línea, ha confesado que le surge también el miedo de que se mueva algo relativo al trasvase, porque cada vez que ha ocurrido en España "ha sido a peor", independientemente del partido que lo haya hecho "de los dos que han gobernado".

"Porque he puesto tibio a uno y a otro, no me ha temblado el pulso para decir lo que he tenido que decir de un partido y de otro, ni me temblará el pulso, porque no vivo de los partidos y cada vez que ha habido una modificación legislativa del trasvase ha sido a peor y quien protestaba en la oposición no ha mejorado o corregido lo que se había hecho mal, al revés, ha inventado otra excusa para meterle otro rejonazo al trasvase y al regadío", ha lamentado.

Al mismo tiempo, ha dejado claro la unidad que caracteriza a los regantes, "y si se quiebra, esto habrá terminado". Por lo que no ven la decisión del Ministerio "un ataque a una comunidad de regantes determinada, sino a una infraestructura, una forma de producir, la que se practica en las comunidades de Levante".

"No sabemos lo que pretende el Ministerio, porque si algo aseguran las reglas de explotación son que las necesidades de la cuenca cedente están aseguradas y también el abastecimiento, pero nunca plantearíamos poner en peligro el abastecimiento", ha zanjado el presidente del Scrats, quien ha indicado que la orden del Ministerio "se traduce en un paro en la comunidad de regantes del Campo de Cartagena, un regadío legal, 42.000 hectáreas de interés nacional promovidas por el Estado español".

De manera que, ha alertado, un paro en el Campo de Cartagena, "además de un drama social, hay que tener en cuenta lo que costará en miles de millones de indemnizaciones a los agricultores". "Es de traca que se diga que el agua del trasvase perjudica al Mar Menor y no el agua de la desalación", ha reprobado.

A su juicio, "hay una parálisis administrativa, una disputa por competencias por ver qué presupuesto hay que poner para solucionar este problema", por lo que ha demandado "respeto" desde la agricultura "honrada y legal" y que "no se nos condene".

También se ha preguntado qué quieren que los regantes planten en secano "a 60 céntimos el metro cúbico, alguien ha pensado que somos una panda de ingenuos, estoy deseando que me digan a qué modelo productivo cambio".

BALANCE DEL AÑO

Jiménez, que ha hecho un repaso de la "cara amable" de este año con los reconocimientos obtenidos, ha precisado que en la campaña 2018-2019 han distribuido 258 hm3, de los que 213 hm3 han sido del acueducto Tajo-Segura.

Para abastecimiento se trasvasaron 100 hm3, lo que suma un total de 313,6 hm3 trasvasados del Tajo al Segura en la campaña hidrológica pasada.

Las previsiones del sindicato, que ahora quedan en suspenso según Jiménez, son obtener 22,13 hm3 de aguas propias de la cuenca, así como 11,53 hm3 de aguas subterráneas y 9,56 hm3 de los pozos de sequía, tras lo que ha señalado que el 40 por ciento de lo que tenían previsto para este año "procede de la desalación".

Los regantes también ven como una amenaza el Plan Director de la Red Natura de C-LM y advierten que "tenemos encima la sombra de la planificación del Plan Hidrológico del Tajo, del que no sabemos nada"..