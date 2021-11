Reguant (CUP) ve "muy difícil" pactar los Presupuestos catalanes antes del 9 de noviembre

Cree que el Govern "es un despropósito" y lo ven sin un horizonte claro

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha asegurado que es "muy difícil" que su partido y el Govern pacten los Presupuestos antes del 9 de noviembre, fecha que el Ejecutivo catalán ha fijado para aprobar las cuentas en el Consell Executiu, tal y como les han trasladado en las negociaciones.

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado que "en un proceso de deliberación colectiva de la candidatura, es muy difícil que antes del 9 de noviembre se haya reconducido la situación actual" y también que la formación tenga tiempo de activar los mecanismos establecidos para tomar una decisión con la militancia.

La portavoz 'cupaire', que ha insistido en que están lejos de poder aprobar las cuentas, ha avisado al Govern de que, si las quiere aprobadas para el 9 de noviembre, "se está acabando el tiempo", y ha añadido que sería una mala noticia que la CUP no pudiera aprobarlas.

Ha explicado que en los próximos días la organización irá cerrando los calendarios internos en función de los que también fije el Govern, pero ha reiterado que es "difícil" convocar a las asambleas antes del 9 de noviembre, y más teniendo en cuenta el estado de las negociaciones.

Reguant ha sostenido que intentarán "no levantarse de la mesa en ningún momento" y trabajarán para que el Govern dé respuesta a peticiones que consideran de sentido común y recogen un consenso social.

SIN HORIZONTE

La portavoz anticapitalista ha criticado que el Ejecutivo de Pere Aragonès "es un despropósito, no tiene un horizonte claro", y considera que la CUP podría contribuir como parte del movimiento independentista a construir un horizonte compartido, ya que esta falta de hoja de ruta dificulta avanzar, según ella.

Preguntada por si cree que el conseller de Economía, Jaume Giró, no se ha tomado en serio las advertencias de la CUP sobre la deriva de las negociaciones, Reguant ha respondido: "No van bien porque el Govern es un despropósito, ya no es una persona u otra, sino que cuesta saber qué piensa el Govern de las cosas".

La portavoz ha afirmado que es corresponsabilidad de todos los consellers que lo Presupuestos no respondan a las necesidades de Catalunya recogidas en el acuerdo de investidura con la CUP, y ha criticado que "algún conseller de Junts hayan dicho alguna vez que no se sentía vinculado" a ese acuerdo.

En ese sentido, les ha recordado que ellos también son consellers del Govern en virtud del acuerdo de investidura sellado con los 'cupaires'.

MORATORIA DE LAS BALAS DE FOAM Y RENOVABLES

La anticapitalista ha añadido que hay dos elementos que considera que afectan negativamente a la negociación: el hecho de que los partidos que dan apoyo al Govern hayan votado esta semana en contra de la moratoria al uso de balas de foam por los Mossos d'Esquadra, y la aprobación de un Decreto de renovables que "no responde" a lo que habían pactado CUP y Govern.

"Cuando pensábamos que habíamos llegado a un acuerdo, nos encontramos que el Decreto ley que se ha aprobado no recoge algunas de estas cosas", ha lamentado Reguant, que ha pedido un giro a la izquierda del Govern y que deje de gestionar las migajas --ha dicho textualmente-- como el último Ejecutivo de Quim Torra.